El cineasta, quien dirigió películas como Kill Bill, Inglorious Basterds o Pulp Fiction, asegura que esa es la razón por la que su compañero y amigo será el responsable de dirigir la secuela de One Upon A Time In… Hollywood.

Qué dijo Quentin Tarantino sobre David Fincher

En el podcast The Church of Tarantino, el famoso director explicó que escribió el guion del spin off de Érase una vez en… Hollywood , para contar más sobre Cliff Booth (personaje interpretado por Brad Pitt, actor que los unió), pero que en algún momento del desarrollo de la historia decidió que no quiere dirigirla.

¿A quién eligió? Nada más y nada menos que a David Fincher.

“Creo que David Fincher es el mejor director”, dijo Tarantino y luego corrigió. “Creo que yo y David Fincher somos los mejores”.

Fincher, de 62 años, tiene obras como Zodiac (una de las películas favoritas del propio Guillermo del Toro), El Club de la Pelea, Seven, Indiana Jones and the Temple of Doom (de 1984), entre otras.

“La idea de que David Fincher quiera adaptar mi trabajo me muestra un nivel de seriedad hacia mi trabajo que creo que debe tenerse en cuenta”, dijo Quentin Tarantino sobre el trabajo en equipo con el otro director quien está al frente de la película The Adventures of Cliff Booth, que se estrenará en 2026.

Además, aseguró que ser guionista ha sido uno de los trabajos que más quiere explorar puesto que no se le ha reconocido su trabajo como escritor.

“Como dirijo mis propias películas, no creo haber recibido el respeto que merezco como escritor porque la mayoría de la gente piensa: ‘Está escribiendo para sí mismo’. Me gusta la idea de David Fincher, me gusta la idea de que cualquier gran director, gran director, adapte mi obra porque he sido yo el que la ha adaptado casi por completo, así que me interesa ver qué hace con ella”, dijo.