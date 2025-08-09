De las páginas a la pantalla: 7 películas y series adaptadas de libros

La habitación de al lado - Película

Del cineasta español Pedro Almodóvar, esta cinta también llamada The Room Next Door, está basada en la novela Cuál es tu tormento, de la escritora estadounidense Sigrid Nunez, publicada en 2020.

Se trata de una conmovedora historia sobre el dolor, la muerte y el poder de la amistad. Dos mujeres que trabajaban juntas y eran grandes amigas se reencuentran tiempo después, aunque en una situación extrema en la que deberán demostrar apoyo incondicional.

Dónde ver: Disponible en Netflix

Queer - Película

Este filme a cargo de Luca Guadagnino y protagonizado por Daniel Craig está basado en el libro homónimo del fallecido novelista estadounidense William Burroughs y que publicó en 1985.

William Lee, un expatriado estadounidense de unos 50 años que reside en la Ciudad de México, lleva una vida solitaria, solo con escasos contactos de una reducida comunidad estadounidense. Su camino se cruza con el de Eugene Allerton, un joven estudiante que recién llegó a la ciudad, y descubre que, por primera vez, quizás tenga la posibilidad de una conexión íntima.

Dónde ver: Disponible en Prime Video con suscripción premium y en renta en Apple TV por $60 pesos.

Pedro Páramo - Película

Esta cinta mexicana dirigida por Rodrigo Prieto es una adaptación de una de las novelas más emblemáticas de la literatura de nuestro país: Pedro Páramo del fallecido autor mexicano Juan Rulfo y publicada en 1955.

Es una oda al amor, un sentimiento tan intenso como sombrío, capaz de arrastrar consigo al pueblo entero de Comala y quienes lo habitan.

Dónde ver: Disponible en Netflix

Como agua para chocolate - Serie

Claro que una historia como esta no podía faltar en nuestra lista. Se trata de una serie adaptada de la homónima novela romántica de la autora mexicana Laura Esquivel, publicada en 1989.

En la pantalla chica sigue la historia de Tita de la Garza y Pedro Muzquiz, dos almas destinadas a amarse, pero separadas por costumbres familiares. La protagonista deberá encontrar su propio camino entre el destino impuesto por su familia y la lucha por su amor, mientras la seguimos en su mayor refugio: la cocina.

Dónde ver: Disponible en HBO MAX y Claro Video

Romper el círculo - Película

Un filme de Justin Baldoni, basado en la historia It Ends with Us de la escritora estadounidense Colleen Hoover y publicada en 2016.

La cinta protagonizada por Blake Lively y por el propio director Baldoni, sigue a Lily Bloom, quien dejó atrás una infancia difícil y comenzar de nuevo en Boston con el fin de cumplir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro inesperado con un neurocirujano desencadena una conexión apasionada entre ellos, sin embargo Lily comienza a notar rasgos en él que le recuerdan la relación que tenían sus padres. Ella deberá confiar en su propia fuerza para tomar una difícil crucial para su futuro.

Dónde ver: Disponible en HBO MAX y Claro Video

Cien años de soledad - Serie

Una cautivadora serie de Netflix basada en la obra cumbre del escritor, guionista y periodista colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1967.

En la serie la familia Buendía y su destino cobran vida en el pueblo mítico que inició con 20 casas de barro a la orilla de un río, donde el realismo mágico tomó forma. Es una historia de amores imposibles, confrontaciones de un pasado y una maldición que pesa sobre generaciones.

Dónde ver: Disponible en Netflix

Heartstopper - Serie

Una serie de Netflix de tres temporadas basada en la novela gráfica juvenil de la escritora británica Alice Oseman.

El amor enfrenta la incertidumbre, el miedo conoce la alegría y un chico conoce a otro chico. Es una historia de ocho episodios cada temporada sobre la vida, amor y todo lo que ello implica.