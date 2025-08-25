Las 11 películas clave que buscan el León de Oro en el Festival de Venecia

En total son 21 películas que compiten por el León de Oro, el máximo reconocimiento del festival, pero 11 son, por el momento, las más esperadas por la crítica especializada.

Festival de Cine de Venecia: fechas y eventos importantes

La edición 82 de La Mostra, como también es conocido el Festival de Cine de Venecia, iniciará este 27 de agosto y terminará el 6 de septiembre.

Además, hay algunos momentos más esperados, como el debut de Julia Roberts en Venecia al protagonizar After the Hunt, la nueva película de Luca Guadagnino; o la entrega del León de Oro al director alemán Werner Herzog en reconocimiento por su larga carrera cinematográfica.

11 películas clave que compiten por el León de Oro en Venecia

Como te comentamos, son en total 21 películas las que compiten por el León de Oro, premio que el año pasado ganó Pedro Almodóvar con La habitación de al lado, sin embargo, nos centraremos en 11 de las producciones más esperadas.

‘EL MAGO DEL KREMLIN’

Oliver AssayasFrancia31 de agosto

Una adaptación del superventas homónimo, escrito por Giuliano Da Empoli, sobre el ascenso al poder de Vladimir Putin, en la que el británico Jude Law encarna al presidente ruso.

‘A HOUSE OF DYNAMITE’

Directora: Kathryn Bigelow

País: Estados Unidos

Estreno: 2 de septiembre

Es el primer trabajo que presenta en Venecia la directora ganadora del Oscar desde 2017, narra cómo funcionarios de la Casa Blanca lidian con una crisis de misiles y armas nucleares.





‘THE SMASHING MACHINE’

Director: Benny Safdie

País: Estados Unidos

Estreno: 1 de septiembre

Dwayne La Roca Johnson interpreta un papel que parece hecho a su medida: el de un luchador veterano, con Emily Blunt como su esposa.

‘THE VOICE OF HIND RAJAB’

Directora: Kaouther Ben Hania

País: Túnez / Francia

Estreno: 3 de septiembre

Esta tragedia cuenta el asesinato real de una niña palestina de seis por parte de militares israelíes en Gaza. Se perfila como una de las cintas más políticas del festival.

‘THE TESTAMENT OF ANN LEE’

Directora: Mona Fastvold

País: Reino Unido

Estreno: 1 de septiembre

Un musical sobre la secta religiosa de los "shakers", implantada en Estados Unidos en el siglo XVIII. El filme está dirigido por Mona Fastvold, coguionista de The Brutalist de Brady Corbet, quien también participa en este proyecto.





‘FRANKENSTEIN’

Director: Guillermo del Toro

País: Estados Unidos

Estreno: 30 de agosto

El mexicano Guillermo del Toro está detrás de esta nueva y cara versión del clásico del cine, protagonizada por el Oscar Isaac, que figura en el cartel de dos películas proyectadas en la Mostra.

‘JAY KELLY’

Director: Noah Baumbach

País: Estados Unidos, Reino Unido, Italia

Estreno: 28 de agosto

Una comedia coescrita por Baumbach con la directora Greta Gerwig, quien además es su esposa, que cuenta con un reparto lleno de caras conocidas, empezando por George Clooney, que interpreta a un actor en plena crisis de identidad.

‘BUGONIA’

Director: Yorgos Lanthimos

País: Reino Unido

Estreno: 28 de agosto

Última colaboración del director griego y Emma Stone, que ganó un Oscar por su actuación en su película de 2023 Poor Things, galardonada con el León de Oro de Venecia ese año.



‘EL EXTRANJERO’

Director: François Ozon

País: Francia

Estreno: 2 de septiembre

Una ambiciosa adaptación de la famosa novela del escritor francés Albert Camus, rodada en blanco y negro.

‘NUHAI (GIRL)’

Director: Shu Qi

País: Taipei

Estreno: 4 de septiembre

La superestrella taiwanesa Shu debuta como directora con una historia sobre varias generaciones de mujeres.

‘NO OTHER CHOICE’

Director: Park Chan-wook

País: Corea del Sur

Estreno: 29 de septiembre

El autor surcoreano Park vuelve a Venecia después de dos décadas con un thriller sobre un mánager vengativo que pierde su trabajo.





Películas fuera de competencia que son muy esperadas por la crítica

‘AFTER THE HUNT’

Luca GuadagninoJulia Roberts hace su debut en Venecia con el estreno de esta película dramática sobre un caso de agresión sexual en una prestigiosa universidad de Estados Unidos.

‘IN THE HAND OF DANTE’

Julian SchnabelSu estreno se retrasó por una disputa entre el director y sus patrocinadores financieros por los 150 minutos que dura este thriller policíaco, protagonizado por Oscar Isaac y con cameos de los veteranos Al Pacino y John Malkovich.

‘DEAD MAN’S WIRE’

Gus Van SantEsta cinta, la primera del director estadounidense desde 2018, cuenta el secuestro real de un agente hipotecario, y en ella participan Bill Skarsgard y Al Pacino.

Entre otros platos fuertes del festival, se encuentra el thriller francés Chien 51, que cerrará la Mostra, y Scarlet, del animador japonés Mamoru Hosoda.

Con información de AFP