Las frases más sabias de Don Corleone en 'El Padrino'

La historia, basada en la novela de Mario Puzzo, relata la vida de un jefe de la mafia italiana en Nueva York y su familia, la de sangre, y su Familia, la de negocios.

La narración es apasionante, sí, pero las interpretaciones no solo de Brando, también de Al Pacino, Diane Keaton, James Cann, Talia Shire y Gianni Russo, hacen que El Padrino sea una de esas películas que puedes revisitar una y otra vez.

La primera película de 'El Padrino' salió en 1972 y son un clásico del cine. (Foto: Moviestore/REX/Shutterstock)

Por eso, nos dimos a la tarea de buscar esas frases inolvidables de don Vito que, entre otras cosas, también son una lección de vida porque sí, también de los mafiosos se puede aprender una que otra cosa.

Las mejores frases de Vito Corleone en 'El Padrino'

– "Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca".

– "Nunca vuelvas a decir lo que piensas a alguien que no sea de la Familia".

– "Tengo debilidad por mis hijos y los malcrío, como puede ver. Hablan cuando deberían escuchar".

Un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad Vito Corleone, 'El Padrino' (1972)

– "No hay amigos en el trabajo, nuestra amistad está fundada en los negocios".

– "Intenta pensar siempre como piensan los que te rodeen, con esa base todo es posible".

– "No hablamos de negocios a la mesa".

Amistad y dinero…agua y aceite. Vito Corleone, 'El Padrino' (1972)

– "Cada hombre tiene su propio destino".

– "Un abogado con su maleta puede robar más que 100 hombres armados".

“Cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen".

¿Dónde ver la película de 'El Padrino' en streaming?

La película que se estrenó en octubre de 1972, está disponible en distintas plataformas de streaming, como Paramount+ y ClaroVideo con suscripción, gratis en Mercado Play y en renta en Apple TV+, Prime Video y Google Play Películas.