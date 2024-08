“Yorgos tiene el talento para unir a la gente”: entrevista con Willem Dafoe

Para comentar detalles de este proyecto, Life and Style entrevistó a Dafoe, quien da vida a personajes tan distintos como el líder de un culto sexual, un jefe controlador y un padre de familia.

Life and Style (L&S):

¿Cómo te presentó Yorgos este proyecto?

Willem Dafoe (W.D.):

La primera vez que Yorgos me pidió hacer algo, Emma y él me marcaron juntos, algo muy dulce y también inesperado. Justamente esa combinación me dio una idea general de lo que era, además de que disfruté mucho trabajar en Poor Things porque Yorgos es fantástico. Es increíble con los actores, dirige el set de una manera muy relajada, pero también es muy productivo y divertido. Es un artista y un cineasta y es muy completo. Su arte visual es hermoso, porque es su mundo.

Así que cuando escuché que quería que hiciera algo en su siguiente proyecto, más o menos acepté sin haber leído el guión. Cuando lo leí, me di cuenta de que las historias son muy complejas y hermosas. Inicialmente, tal vez son un poco complicadas de asimilar, pero una vez que las entiendes se descubre la lógica y la conexión. Creo que la historia es muy Yorgos. Es un mundo muy específico y él tiene un don para hacernos ver cosas que normalmente no vemos. Eso es magia.

L&S: El cine es un medio muy literal, pero Yorgos no solo juega con las historias, sino también con la forma y presenta tres cortos con el mismo elenco interpretando papeles distintos. ¿Te recordó eso tu trabajo con 'The Wooster Group'?

W.D.: Sí y es divertido que lo digas porque una de las cosas que más me sorprendió cuando hablé con Yorgos la primera vez y cuando comenzamos a ensayar es que sabe mucho de teatro. Sabe de arquitectura, de pintura, de música. Domina otras formas y las integra al cine. Realmente intentamos integrar una compañía. Yorgos es muy inteligente con los juegos del teatro, haciendo ejercicios. Es muy inteligente juntando a un grupo de personas en un cuarto y haciendo que se conozcan y que se sientan libres para exponerse. Una vez que eso ocurre lo que se obtiene es confianza y sentido del humor, una sensación de juego.

Cuando llegas a la escena real –en la cual no nos concentramos tanto durante los ensayos– ya no está presente esa ansiedad por mostrar tu talento o por ser bueno o malo. Todos trabajan juntos para hacer algo. Si eso suena demasiado dulce, créeme, lo es. Él tiene el talento para unir a la gente, para explotar sus fortalezas y proteger sus debilidades.

Como actor, no tienes que entenderlo todo para hacer cosas. En la vida, hacemos cosas que no entendemos todo el tiempo y, sin embargo, las hacemos. Willem Dafoe

L&S: Hay temas compartidos entre las historias. ¿Pensaste en la construcción dominante o trataste a cada personaje de forma totalmente individual? ¿Buscaste diferencias para jugar con ellas?

W.D.: Creo que las diferencias vienen de la tarea encomendada. Para mí, cada personaje y cómo funcionan en cada historia es muy distinto y eso es lo que afianza a cada uno. Cada uno se revela a través de sus acciones y de su función en la historia. ¿Cómo puedes compararlos? No tienes que comparar al chico de la primera historia con el personaje del padre o al padre con Omi, el líder del culto. Sería ridículo distinguir cada personaje. La idea no era mostrar acentos o grandes cambios, solo pequeños ajustes como cortes de pelo y cosas por el estilo.

Como actor, no tienes que entenderlo todo para hacer cosas. En la vida, hacemos todo el tiempo cosas que no entendemos y, sin embargo, las hacemos. Así que hay muchas cosas acerca de la película que siguen siendo un misterio para mí, pero eso no es un problema porque me siento completo en lo que estoy haciendo, en mi relación con los otros actores. Los dilemas y los retos, y lo que está pasando con los personajes, es lo suficientemente retador y provocativo y estimula mi cerebro lo necesario, de modo que eso es bastante con lo que lidiar.

Willem Dafoe y Yorgos Lanthimos. (Foto: Cortesía)

L&S: ¿Fue importante el vestuario para construir estos personajes?

W.D.: Sí, fue raro. Creo que nunca había hecho tantas pruebas de vestuario como las que hicimos para Omi particularmente. Y eso es porque se obtiene mucha información del vestuario y fue parte de la preparación. Fue parte de articular a los personajes en los que nos íbamos a convertir, así como el inicio de cada historia y su ubicación. Fue divertido y fue una manera concreta de trabajar los personajes que no era psicológica y que no necesitaba discusión, fue más bien intuitiva. Te pones un vestuario y no analizas; no dices, ‘oh, claro, es este’. Es uno de los detonadores para entenderlo. Literalmente no lo analizas. Dices, ‘me siento como este tipo cuando me pongo el speedo naranja’ (risas).

L&S: ¿Te sientes cómodo viendo tu propio trabajo?

W.D.: Me gustó mucho la película, pero a veces es difícil porque para mí la experiencia de hacer la película siempre es mejor que la película misma. Y no es justo, porque estás viendo algo que se construyó para durar dos horas y lo estás comparando con algo que duró meses de tu vida.

Me gustan más las películas cuando reflejan la experiencia que fue hacerlas y esta lo hace muy bien. No se usó el lenguaje fílmico convencional, así que lo que se ve es lo que recuerdo haber grabado y a veces, con películas que son filmadas de un modo más convencional, los editores pueden volverse locos y perder el hilo de las cosas. Esta película se ve como la sentimos y no es que yo lo necesite, pero es reconfortante y conecta la experiencia de vida con el resultado final.