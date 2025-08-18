Que siempre sí: Netflix estrenará en cines ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

Hace apenas unas semanas, la plataforma hizo público el primer trailer oficial de la película e informó que tendría su estreno global en streaming en noviembre, sin hacer mención a las salas de cine y hoy, finalmente, confirmó un estreno previo en cines.

Cuándo se estrena ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro’

Netflix anunció que Frankenstein, la película que Guillermo del Toro esperó hacer desde su juventud, tendrá su estreno en cines el 17 de octubre y posteriormente en la plataforma el 7 de noviembre, un periodo de tres semanas que se considera bastante generosa para el estándar de la industria del streaming.

A pesar de que el propio director había sugerido en algunas entrevistas que la película podría estrenarse en salas de cine seleccionadas, como pasó con Pinocho, hasta ahora se confirmó.

Esta película es la adaptación de la novela de 1816 Frankenstein o el moderno Prometeo, escrita por Mary Shelley, considerada una de las obras góticas más importantes de la historia de la literatura.

Para protagonizarla, Guillermo del Toro llamó a Oscar Isaac, como el doctor Victor Frankenstein; Jacob Elordi, quien interpreta a la Criatura, un papel muy distinto a los que ha hecho previamente; y ambos actores son acompañados por Mia Goth, Feliz Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz.

Guillermo del Toro dirige 'Frankenstein', su monstruo favorito desde que era un niño. (Foto: Netflix)

El cineasta tapatío ha sido siempre muy claro en que uno de los personajes que más anhela crear es, precisamente, el monstruo de Frankenstein. De hecho, en una entrevista con Den of Greek –ya hace bastantes años–, aseguró que en su película incluirá algunos pasajes del libro de Mary Shelley que en otras versiones cinematográficas han dejado fuera, por ejemplo la secuencia en el Polo Norte.

“Hasta este momento, nadie ha hecho el libro, pero el libro es mi biblia porque Mary Shelley escribió la quintaesencia del sentimiento de aislamiento que uno tiene cuando es niño”, dijo Del Toro en aquella entrevista de 2016. “Así que Frankenstein para mí es el pináculo de todo, y una parte de mi quiere hacer una versión de este, parte de mí se ha acobardado por más de 25 años para hacerla. Sueño en poder hacer el mejor Frankenstein jamás hecho, pero si lo logras, lo habrás hecho, sea grandioso o no, está hecho, no puedes soñar más al respecto. Esa es la tragedia de los cineastas: puedes soñar con algo, pero si lo haces… lo haces”.

