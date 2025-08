‘Together’: del horror corporal y la codependencia, a una demanda por plagio

Elenco de la película

Los papeles de Millie y Tim los interpretan Alison Brie y Dave Franco, respectivamente, y cada quien construye a su personaje de una forma en la que puedes empatizar perfectamente con sus decisiones, sus dudas y sus temores porque… ¡todos lo hemos tenido!

Además, los actores también son pareja en la vida real, lo que les dio un empujón extra para interpretar a Millie y Tim de una forma mucho más realista.

‘Together’ vs ‘Better Half’, la demanda por plagio que enfrenta la nueva película

Ahora, después de conocer todo alrededor de la película dirigida por Michael Shanks llegó el momento de saber más sobre la polémica que se desató recientemente.

La compañía de producción Sudio Fest LLC demandó tanto a Shanks como a Dave Franco y Alison Brie por derechos de autor, alegando que Together es una imitación no autorizada de un guion que se le presentó a la pareja de actores hace cinco años y que, en su momento, ambos rechazaron.

La productora posee los derechos del guion y de la película de comedia Better Half , estrenada en 2023 y de la que StudioFest LLC asegura se basó Together.

Según la demanda presentada ante un tribunal federal de Los Ángeles, ambas obras se centran en la historia de una pareja que un día despierta y tienen sus cuerpos fusionados, lo que funciona además como una metáfora de la codependencia.

'Better Half' es una película de comedia estrenada en 2023. (Foto: Facebook StudioFest)

Las similitudes no terminan ahí. Los demandantes aseguran que Franco, Brie y Shanks se apropiaron de elementos creativos como: la trama, los personajes, diálogos completos, ambientación y secuencia de eventos.

Encima de todo, StudioFest afirma que el guion y sinopsis de Better Half fueron enviados a los agentes de los actores en el 2020 a través de William Morris Endeavor Entertainment y la respuesta en ese momento fue que Dave Franco no estaba interesado.

A inicios de este año, cuando Jess Jacklin y Charles Beale, productores de Better Half asistieron a la premier de Together en el Festival de Cine de Sundance, se percataron de las similitudes con su película.

LA RESPUESTA A LA DEMANDA

Según Variety , en un comunicado, la productora NEON Rated LLC, compañía de distribución que compró Together por 17 millones de dólares, aseguró que con los demandantes solo buscan “sus 15 minutos de fama por un proyecto que falló”.

Michael Shanks, Dave Franco y Alison Brie durante la filmación de 'Together: juntos hasta la muerte'. (Foto: Together)

De hecho, el abogado defensor aseguró que los proyectos no son “ni remotamente similares” y que Together fue creada de forma independiente, incluso que Michael Shanks registró el guion en 2019, antes que Better Half.

En un comunicado aparte, Shanks aseguró que Together se basa en su historia personal de amor y pérdida, y que considera la acusación de plagio “increíblemente desalentadora”.