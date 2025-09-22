Publicidad

Estilo

Trend Report | Las mejores tendencias Otoño-Invierno 2025 para un look poderoso

No es un solo color o una silueta, sino al balance entre comodidad y sofisticación, coherencia y emoción.
lun 22 septiembre 2025 05:55 AM
trend report otoño invierno 2025
El Trend Report Otoño-Invierno 2025 es una guía de estilo para la temporada.

Con cada temporada llega una nueva manera de interpretar el estilo. Esta vez, las marcas no se limitan a una silueta o a una paleta de color, sino que responden a una forma de vestir más emocional mientras buscan el balance ideal entre comodidad y sofisticación, contraste y coherencia, y las referencias del pasado con necesidades del presente.

En este reporte presentamos las microtendencias más relevantes de la temporada: guiños al uniforme scout, capas inesperadas, piezas híbridas como los jorts formales y una obsesión por el rosa en todas sus versiones. Desde cómo vestir si no se sabe qué clima hará en dos horas, hasta looks que hacen del descanso un statement estético.

BOY SCOUT

La temporada pasada vimos cómo la moda se inspiraba en los deportes y las actividades al aire libre, desde el hiking hasta el running. Hoy, esa energía aventurera se transforma en una estética boy scout: prendas decoradas con parches, pines y medallas que evocan exploración y nostalgia.

trendreport2.jpg
1. Chamarra, SACAI, farfetch. com. 2. Broche, EMANUELE BICOCCHI, farfetch.com; 3. Calcetines, CASABLANCA, ssense.com .

LA PANTERA ROSA

El rosa bebé invade las pasarelas y se posiciona como el tono clave del momento. Llévalo de pies a cabeza si quieres un statement monocromático, o úsalo en pequeños acentos: en los accesorios, calzado o detalles inesperados. Si te atreves a más, combínalo con rojo o rojo quemado, tonalidades que también dominarán la temporada.

trendreport3.jpg
1. Camisa, FIORUCCI, revolve.com; 2. Lentes, MAUSTEIN, ssense.com; 3. Pantalones, GCDS, El Palacio de Hierro Polanco.*

DESIERTO EN INVIERNO

No se trata de vestirte de vaquero, sino de reinterpretar los paisajes desérticos del Viejo Oeste a través de una paleta de tonos tierra y suaves texturas. Una propuesta que fusiona la ambientación del terreno a través de siluetas contemporáneas, atinadas y completamente usables.

trendreport4.jpg
1. Cuello, DRIES VAN NOTEN, farfetch.com; 2. Pantalones, AMIRI, JET, Calderón de la Barca 97, Polanco; 3. Sombrero, CUADRA, C.C. Santa Fe.

DOBLE DOBLES

Es momento de jugar con capas, pero de una forma poco convencional. Piensa en combinar dos camisetas –una de manga larga debajo de una corta– o superponer shorts amplios sobre pantalones ajustados. Una estrategia que no solo abriga, sino que suma dimensión visual a tu look.

trendreport5.jpg
1. Pantalones, COS, C.C. Antara; 2. T-shirt, DIESEL, El Palacio de Hierro; 3. Shorts, FAÇON JACMIN, farfetch.com .

EVERYTHING OVERSIZED

Recuerda: oversized no es sinónimo de prendas grandes sin forma. Aquí hablamos de siluetas pensadas para verse abombadas, amplias y con intención. Esta temporada se lleva el look completo oversized, especialmente con prendas formales como camisas, sacos y pantalones de vestir.

trendreport6.jpg
1. Tenis, CAMPER, C.C. Santa Fe; 2. Pantalones, STUDIO NICHOLSON, farfetch.com; 3. Camisa, BALENCIAGA, farfetch.com.

JORTS FORMALES

La pieza perfecta para esos días de clima impredecible. Los jorts –esa mezcla entre shorts y bermudas– se reinventan en materiales sofisticados como piel o gabardina, listos para llevarse a la oficina con una actitud pulida y contemporánea.

trendreport7.jpg
1. Shorts, NANUSHKA, farfetch.com; 2. Shorts, NN07, revolve.com; 3. Shorts, ZARA, C.C. Patriotismo.

VIERNES DE CALLE

El equilibrio entre lo formal y lo casual se vuelve clave. Mezcla prendas opuestas: una camisa de vestir con jeans desgastados o pantalones de pinza con un chaleco cargo. El contraste es lo que hace que el conjunto funcione.

trendreport8.jpg
1. Saco, BURBERRY, farfetch.com; 2. Lentes, TOM FORD, ssense.com; 3. Pantalones, BERSHKA, C.C Perisur.

PIJAMA DE EXTERIORES

Esa pijama que no quieres dejar ni un domingo, ahora puede salir contigo a la calle. Llévala con piezas estructuradas –como camisas o pantalones de vestir– y accesorios en piel para crear un look relajado pero refinado, como si acabaras de salir de un brunch navideño eterno.

trendreport9.jpg
1. Pantalones, MASSIMO DUTTI, C.C. Antara; 2. Camisa, FERRAGAMO, El Palacio de Hierro; 3. Zapatos, BIRKENSTOCK, C.C. Santa Fe.

