Hackett vuelve a los orígenes con su nueva colección ‘No. 14 Savile Row’

La imagen de esta temporada es un embajador inmejorable para la marca: el modelo y director creativo David Gandy, quien ha sido un colaborador constante con Hackett y, según la propia casa de moda, encarna valores como confianza, fuerza de carácter y elegancia natural, que son parte del ADN de la compañía.

El modelo y director creativo David Gandy es el embajador de Hackett para la colección No. 14 Savile Row AW 25. (Foto: Cortesía)

En la nueva campaña, Gandy recorre las históricas calles de Mayfair, el distrito en el que se ubica Savile Row, y llega a la icónica casa de Hackett. Él mismo narra, en una serie de cinco cortometrajes, las reflexiones que nacen de las piezas clave de la colección de temporada: el jersey de cuello alto de cachemir, la reinvención de la chaqueta safari, el abrigo atemporal y otros elementos que crean una colección masculina sofisticada, fresca y contemporánea.

La colección No. 14 Savile Row AW 25 es un tributo a la casa Hackett ubicada en el histórico distrito de sastrería de Londres. (Foto: Cortesía)

Hackett No. 14 Savile Row AW25 es una colección de elegancia discreta para pasar un fin de semana en el campo, que además ofrece una visión moderna de la sofisticación urbana y rural.

Una de las partes más bellas e interesantes de la colección, son las siluetas estilizadas, una sastrería que se reinventa a través del lujo silencioso con formas que se suavizan y proporciones que se refinan y dan como resultado a prendas que se adaptan a entornos formales e informales.

La colección Otoño-Invierno 25 refleja la esencia de Hackett Nº14 Savile Row: la tradición como un concepto vivo. No anclada en el pasado, sino llevada hacia el futuro, con elegancia, facilidad, confianza y propósito.

La paleta de colores, además, es versátil, con monocromáticos nítidos en negro, blanco y gris, hasta combinaciones intensas, como azul marino con cafje y piedra, anarajandado quemado con azul cielo y gris, o verde con chambray y tostado.

Una de las piezas más destacadas de la colección es un conjunto de tres telas exclusivas de Loro Piana, desarrolladas especialmente para Hackett que aparecen en piezas clave, como un chaleco y dos chaqués con bolsillos de parche, todos definidos por un sutil jaspeado con matices marrones.

La colección Hackett No. 14 Savile Row AW 25 es una vuelta a las raíces de la casa de moda masculina. (Foto: Cortesía)

Además, toda la colección está hecha con materiales de primera calidad que van desde lana y cachemir, hasta borrego ligero, ante y mezclas avanzadas.

“Esta temporada no se trata de reinvención, se trata de reafirmación”, dice Hackett que, asegura, esta colección es una vuelta a las raíces.