Conocido como uno de los diseñadores más prolíficos en el mundo, Giorgio Armani fundó la empresa que lleva su nombre en 1975 y para 1981 inició su emporio integrado por 12 submarcas: Emporio Armani, de Armani Dolci y de Armani Fiori, por mencionar algunas.
Las mejores frases de Giorgio Armani sobre estilo, creatividad y poder
Pero no se quedó solo en la industria de la moda. También entró a otros segmentos del mundo del lujo e inauguró sus propios hoteles en Dubai y Milán.
Giorgio Armani: una vida dedicada a la moda
Giorgio Armani estudió medicina durante tres años y complementó su servicio militar en Italia, pero fue hasta que comenzó a trabajar en una tienda departamental llamada La Rinascente, en Milán, que descubrió su pasión por la moda. Vendía prendas de moda masculina y así fue ganando experiencia hasta encontrar el camino que lo llevó a crear su propia marca.
Su línea de confitería, Armani Dolci, es famosa por sus deliciosos chocolates hechos en Florencia con cacao de la mejor calidad. El menú incluye chocolates de edición limitada para San Valentín y Ramadán.
Algo que todo amante de la moda debe saber es que la bomber jacket actual tiene sus orígenes en Armani. Esto se debe a que las primeras piezas que diseñó bajo su propia etiqueta fueron en realidad una serie de chaquetas de cuero en 1970.
El diseñador, quien murió a los 91 años , era fanático del Inter de Milán y presidente del equipo de baloncesto Olimpia Milano. También participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 y los Juegos Olímpicos de 2012, vistiendo a los atletas italianos.
Su incursión en el cine no es poca cosa. El diseñador creó el vestuario para más de 250 películas, la más famosa fue American Gigoló, protagonizada por Richard Gere, aunque también Robert DeNiro en The Untouchables llevó su ropa.
Las mejores y más poderosas frases de Giorgio Armani
“La diferencia entre estilo y moda es la calidad”.
“Diseño para personas reales. Pienso en nuestros clientes todo el tiempo. No hay ninguna virtud en la creación de ropa o accesorios que no sean prácticos”.
Me encantan las cosas que envejecen bien, cosas que no tienen fecha, que resisten el paso del tiempo y que se convierten en ejemplos vivos de lo mejor.
“Creo que mi ropa puede dar a las personas una mejor imagen de sí mismos, que puede aumentar sus sentimientos de confianza y felicidad”.
“Siempre he pensado en la camiseta como el Alfa y la Omega del alfabeto de la moda”.
“Para crear algo excepcional, tu mentalidad debe estar completamente enfocada en los pequeños detalles”.
“Hay muchas cosas que debes tomar en cuenta: tu ambición, tu ego, la prensa, los consumidores. Nunca puedes estar seguro de que volverás a estar en la cima de la pila”.
“Los jeans representan la democracia en la moda”.
“Un cuerpo saludable es una excelente tarjeta de presentación. Las ideas y la inteligencia son lo que importa, pero si tienes un cuerpo saludable, es mejor”.
“La guerra me enseñó que no todo es glamoroso”.
No tengo una fórmula para transmitir. Siempre lo hice a mi manera. Incluso hoy, mantengo mi independencia. Es lo que más me importa. Pasión, riesgo, tenacidad y consistencia; esta es mi historia profesional.
“En el mundo de la moda, tienes que hacer ropa para vender, tienes que hacer ropa para la prensa, tienes que hacerte ropa. Lo que quiero decir es que todo es una obligación. Pero, ¿un escritor? ¿Un artista puro? Tal vez no hace una lira, pero hace lo que quiere”.
“¿Por qué me pongo en posición de ser descartado o no ser considerado como me gustaría? Porque soy una mente creativa, porque todavía aspiro a serlo”.
“La esencia del estilo es una manera simple de decir algo complejo”.