Las mejores frases de Giorgio Armani sobre estilo, creatividad y poder

Pero no se quedó solo en la industria de la moda. También entró a otros segmentos del mundo del lujo e inauguró sus propios hoteles en Dubai y Milán.

Giorgio Armani: una vida dedicada a la moda

Giorgio Armani estudió medicina durante tres años y complementó su servicio militar en Italia, pero fue hasta que comenzó a trabajar en una tienda departamental llamada La Rinascente, en Milán, que descubrió su pasión por la moda. Vendía prendas de moda masculina y así fue ganando experiencia hasta encontrar el camino que lo llevó a crear su propia marca.

Su línea de confitería, Armani Dolci, es famosa por sus deliciosos chocolates hechos en Florencia con cacao de la mejor calidad. El menú incluye chocolates de edición limitada para San Valentín y Ramadán.

Algo que todo amante de la moda debe saber es que la bomber jacket actual tiene sus orígenes en Armani. Esto se debe a que las primeras piezas que diseñó bajo su propia etiqueta fueron en realidad una serie de chaquetas de cuero en 1970.

El diseñador, quien murió a los 91 años , era fanático del Inter de Milán y presidente del equipo de baloncesto Olimpia Milano. También participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 y los Juegos Olímpicos de 2012, vistiendo a los atletas italianos.

El diseñador ha creado un imperio con su marca homónima hasta tener su propio hotel. (Foto: Getty Images)

Su incursión en el cine no es poca cosa. El diseñador creó el vestuario para más de 250 películas, la más famosa fue American Gigoló, protagonizada por Richard Gere, aunque también Robert DeNiro en The Untouchables llevó su ropa.