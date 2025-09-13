Entrevista | Colm Dillane, el diseñador que piensa fuera de la caja

El trabajo de Colm Dillane con Puma

“Lo que ha sido muy bueno con Puma es que he podido empujar los límites. Siempre les digo: ‘Debemos hacer esto’. Han sido muy receptivos y no todos lo son. A veces, las marcas intentan decirte que no puedes hacer algunas cosas, pero creo que viendo esta colección es notorio que ellos me permitieron ser muy creativo y que me dieron mucha libertad”.

Cómo se siente el resultado de la unión KidSuper y Puma

“Soy un gran fanático del futbol y no puedo creer que esta colección sea una realidad porque, en mis inicios, me la pasaba haciendo réplicas de jerseys para mis propios equipos. Lo que me parece muy cool es que todos estos jerseys son de tercera equipación y siempre he pensado que estos deben ser creativos y deben servir para medir las aguas. Si quieres destacar y mostrar tu creatividad, la tercera equipación es ideal para divertirte, por eso siempre presiono a las marcas para hacer algo alocado. Sé que esta colección no es para todos, pero estoy convencido de que lo que intentamos hacer con ella funcionó muy bien y creo que el resultado es increíble”.

Kidsuper y Puma crearon 7 jerseys para equipos de futbol de todo el mundo. (Foto: Cortesía)

La inspiración para el jersey de Rayados de Monterrey

“Fue el más fácil de diseñar, porque yo sabía exactamente lo que íbamos a hacer. Y es que cuando tienes algo tan icónico como estas montañas, la respuesta es evidente”.

Su aportación a la industria de la moda

“Yo pensaba que la industria no me iba a aceptar y después comencé a ganar premios y a hacer colaboraciones con las marcas más grandes del mundo. Siempre lo hice a mi manera y como pensaba que nadie lo iba a aceptar, hacía lo que me gustaba. Y comenzó a gustarle a todos. Lo que me parece cool y divertido de KidSuper es que cuando comienzo a colaborar con marcas como Puma les digo: ‘Este es el momento de experimentar y divertirse’. Porque en eso se basa mi marca y cuando estoy trabajando con sus equipos de diseño les digo que es su momento de dejarse ir porque ese es el ADN de KidSuper. Ha sido una gran experiencia trabajar con marcas que quieren experimentar y probar cosas distintas y que quieran colaborar conmigo por eso. Me encanta que logré poner los cimientos de una marca conocida por pensar fuera de la caja”.

Además de la colección Kidsuper y Puma, Colm Dillane creó una portada para el álbum de Fuerza Regida. (Foto: Cortesía)

El diseño de la portada ‘111xpantia’, el álbum de Fuerza Regida

“Los integrantes de Fuerza Regida vinieron a mi tienda de Brooklyn. Ellos sabían un poco acerca de KidSuper y yo sabía un poco acerca de ellos. Estuvimos hablando y seis horas después seguíamos juntos. Conectamos muy bien y Jesús Ortiz Paz [vocalista] y yo nos hicimos buenos amigos. Él estaba en el proceso creativo de la portada para su nuevo disco y me preguntó: ‘¿Quieres diseñarla?’. Le mandé cientos de diseños, pero lo interesante es que vino a París y cantó en mi desfile de la Semana de la Moda. Fue increíble y terminé haciendo todo el arte para el disco. Fue el resultado de nuestras conversaciones de amigos, sin nuestros equipos de management ni nada”.