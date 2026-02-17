Arrestan a Shia LaBeouf por golpear a dos personas en un bar de Nueva Orleans

LaBeaouf, quien se encontraba en la ciudad para la celebración del famoso Mardi Gras, presuntamente agredió a dos hombres y, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva Orleans, también causó disturbios y se comportó de forma agresiva dentro de un bar ubicado en la calle Royal.

Medios estadounidenses como The Hollywood Reporter y TMZ, confirmaron que el incidente sucedió en R Bar, un lugar en famoso porque los lunes tienen una promoción de un corte de cabello y un shot por 20 dólares.

Un trabajador del bar relató que LaBeouf fue expulsado del lugar, pero una vez afuera comenzó a golpear a un hombre a puño cerrado. El reporte policiaco indica que después de eso, el actor volvió al bar comportándose de forma agresiva con quienes se encontraban dentro.

Requirió de varias personas para derribarlo y sacarlo, esperando a que con eso se fuera, pero volvió a pelear con el hombre al que había peleado al inicio y después a otra persona. No fue hasta que la policía llegó, que pudieron parar sus agresiones.

LaBeouf fue llevado al hospital y luego arrestado bajo los cargos de agresión.

Esta noticia es sorpresiva para los tabloides, puesto que hace apenas unos meses el actor aseguró que se encontraba sobrio y aseguró que su comportamiento violento del pasado era resultado del alcoholismo.