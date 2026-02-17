Publicidad

Arrestan a Shia LaBeouf por golpear a dos personas en un bar de Nueva Orleans

El actor golpeó a dos personas y agredió a los trabajadores de un bar.
mar 17 febrero 2026 04:43 PM
"Slauson Rec" - The 78th Annual Cannes Film Festival
Hace unos meses, Shia LaBeouf aseguró que llevaba meses sobrio. (Foto: Tristan Fewings/Getty Images)

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans por pelear con dos personas, informó la policía local.

LaBeaouf, quien se encontraba en la ciudad para la celebración del famoso Mardi Gras, presuntamente agredió a dos hombres y, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva Orleans, también causó disturbios y se comportó de forma agresiva dentro de un bar ubicado en la calle Royal.

Medios estadounidenses como The Hollywood Reporter y TMZ, confirmaron que el incidente sucedió en R Bar, un lugar en famoso porque los lunes tienen una promoción de un corte de cabello y un shot por 20 dólares.

Un trabajador del bar relató que LaBeouf fue expulsado del lugar, pero una vez afuera comenzó a golpear a un hombre a puño cerrado. El reporte policiaco indica que después de eso, el actor volvió al bar comportándose de forma agresiva con quienes se encontraban dentro.

Requirió de varias personas para derribarlo y sacarlo, esperando a que con eso se fuera, pero volvió a pelear con el hombre al que había peleado al inicio y después a otra persona. No fue hasta que la policía llegó, que pudieron parar sus agresiones.

LaBeouf fue llevado al hospital y luego arrestado bajo los cargos de agresión.

Esta noticia es sorpresiva para los tabloides, puesto que hace apenas unos meses el actor aseguró que se encontraba sobrio y aseguró que su comportamiento violento del pasado era resultado del alcoholismo.

