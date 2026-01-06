Nick Reiner ya no requiere vigilancia psiquiátrica en prisión y se prepara para comparecer

Sin embargo, permanecerá en el área de Alta Observación hasta que un juez o una audiencia judicial determinen lo contrario, por lo que continúa con monitoreo permanente.

La revista People informó que el hombre de 32 años, quien enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado por el asesinato de sus papás, ya no requiere vigilancia por riesgo de suicidio aunque permanece en aislamiento en la correccional Twin Towers en el centro de Los Ángeles.

La vigilancia de prevención de suicidio obliga a los internos a usar una bata rígida y guesa que no se puede doblar para evitar usarla como soga, misma que Nick Reiner ya no está obligado a usar. Será en su primera audiencia ante el juez que lleva su caso que se determine si continúa en régimen de aislamiento.

El director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood, California , el 14 de diciembre pasado. Su hija menor, Romy, fue quien halló los cuerpos de sus papás con múltiples heridas.

Unas horas después, las autoridades detuvieron a Nick Reiner en el Exposition Park de Los Ángeles y a los pocos días fue formalmente acusado del asesinato de sus padres, además de que enfrenta una acusación especial de haber utilizado personalmente un cuchillo como arma peligrosa y mortal.

Tras el arresto, Nick fue enviado a una correccional y puesto bajo vigilancia. El hombre de 32 años ha compartido en años anteriores sobre la esquizofrenia que padece y sus problemas de adicción a distintas drogas.

La primera audiencia del hijo de Rob Reiner será el 7 de enero en Los Ángeles y, de ser hallado culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua en una prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte.

Hasta el momento se sabe que poco antes del homicidio, Rob y Michele Reiner acudieron a una cena de fin de año en la casa de Conan O’Brien y su hijo Nick les acompañó, puesto que los días previos había tenido una recaída y presentaba “comportamientos extremos”, por lo que no querían dejarlo solo en casa.

Los médicos de Nick Reiner habían cambiado sus medicamentos unas semanas antes y estaba en el proceso de asimilación del cambio, por lo que su comportamiento se percibía como “errático y peligroso”.

Nos sentimos agradecidos por las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido, no solo de nuestra familia y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos. Jake y Romy, hijos de Rob y Michele Reiner

En un comunicado publicado por la revista People poco después del asesinato, los otros dos hijos del director y su esposa, Jake y Rome Reiner, compartieron su dolor ante la muerte de sus padres.

“Las palabras no pueden describir el inimaginable dolor que estamos experimentado. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería atravesar jamás. No eran solo nuestros papás, eran nuestros mejores amigos”, dijeron.

