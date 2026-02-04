En una de sus habituales publicaciones en redes sociales, la cantante escribió que “como personas, lo único que queremos es sentirnos conectadas con las demás y no sentirnos solas… Para aquellos que sus familias les dijeron que ayudarles es aislarlos y hacerles sentir excluidos, se equivocaron. Como personas podemos perdonar, pero nunca olvidar”.

¡Anhelar el contacto es crucial! Por la forma en la que mi familia me trató en mi vida, tengo muchísima suerte de estar viva, y ahora les tengo miedo. Britney Spears

La princesa del pop, de 44 años, continuó su mensaje diciendo que “es extraño cómo Dios obra de formas misteriosas. Amigos, ¿qué creen que diría hoy? Porque, para ser completamente honesta con ustedes, no importa lo que él diga, ellos (mi familia) nunca va asumir la responsabilidad de lo que hicieron”.

Aunque distintos medios, como Page Six, intentaron hablar con algún vocero de Britney Spears, se abstuvieron de dar alguna declaración.

En 2021, Britney Spears y su equipo de abogados lograron poner fin a una tutela legal que su padre mantuvo sobre ella durante 13 años y que le impidió tomar decisiones sobre su carrera, vida personal y salud física y mental durante todo ese tiempo.

Durante el juicio, la cantante testificó contra su padre explicando cómo fue obligada a trabajar sin descanso durante la residencia en Las Vegas Piece of Me, en 2018, y cómo cuando él consideraba que ella no cooperaba durante los ensayos, la medicaba con litio.

Además, aseguró que Jamie Spears, su padre, la forzaba a entrar a rehabilitación y la amenazaba con no permitirle ver a sus hijos Sean Preston y Jayden James.