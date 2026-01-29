El excampeón mundial de boxeo, Gervonta Davis, fue detenido en Miami por una denuncia de agresión física, secuestro y daño moral, informó la policía de Estados Unidos.
Gervonta Davis, excampeón mundial de boxeo, es arrestado por secuestro
Davis, de 31 años, fue denunciado por su expareja tras un incidente ocurrido en octubre del año pasado y, el arresto se logró a través de una operación conjunta entre la policía local y los marshals federales (el grupo responsable de encontrar fugitivos de la ley), informó la policía de Miami Gardens.
¿Por qué arrestaron al boxeador Gervonta Davis?
Hace unos meses, Courtney Rossel, expareja de Gervonta Davis, presentó una denuncia contra el boxeador, asegurando que el 27 de octubre de 2025 él entró al club de striptease donde ella trabajaba y la sacó por la fuerza.
El boxeador, a quien apodan Tank por su potencia en el ring, la arrastró hasta el estacionamiento, la tomó del cuello, empujó y golpeó en la parte posterior de la cabeza. Tras el incidente, Rossel acudió a las autoridades y lo denunció por agresión física, secuestro y daño moral.
Esta no es la primera ocasión que el boxeador estadounidense enfrenta cargos. En julio del año pasado fue acusado de golpear a la madre de sus hijos.
Gervonta Davis tenía programada una pelea en Miami en noviembre pasado, en la que enfrentaría al youtuber Jake Paul, sin embargo éste decidió anular el combate tras darse a conocer las acusaciones de violencia doméstica que afronta su contrincante y lo sustituyó por el británico Anthony Joshua, excampeón mundial de pesos pesados.
Davis es campeón mundial de peso superpluma, ligero y superligero y se mantiene invicto en su carrera con 30 victorias y un empate.