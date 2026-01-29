Gervonta Davis, excampeón mundial de boxeo, es arrestado por secuestro

Davis, de 31 años, fue denunciado por su expareja tras un incidente ocurrido en octubre del año pasado y, el arresto se logró a través de una operación conjunta entre la policía local y los marshals federales (el grupo responsable de encontrar fugitivos de la ley), informó la policía de Miami Gardens.

¿Por qué arrestaron al boxeador Gervonta Davis?

Hace unos meses, Courtney Rossel, expareja de Gervonta Davis, presentó una denuncia contra el boxeador, asegurando que el 27 de octubre de 2025 él entró al club de striptease donde ella trabajaba y la sacó por la fuerza.

El boxeador, a quien apodan Tank por su potencia en el ring, la arrastró hasta el estacionamiento, la tomó del cuello, empujó y golpeó en la parte posterior de la cabeza. Tras el incidente, Rossel acudió a las autoridades y lo denunció por agresión física, secuestro y daño moral.