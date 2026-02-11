James Van Der Beek, protagonista de ‘Dawson’s Creek’, muere a los 48 años

Van Der Beek, quien interpretó a Dawson Leery, reveló en 2024 que padecía de cáncer de colon, enfermedad que enfrentó por años y de la que además se dedicó a comunicar sobre prevención y tratamiento.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana”, publicó su familia en Instagram. “Transitó sus últimos días con coraje, fe y gracia (...) Pedimos privacidad y respeto mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

De estrella adolescente a icono del internet

Nacido en Cheshire, Connecticut, el 8 de marzo de 1977, Van Der Beek fue un apasionado de los deportes y durante su adolescencia practicó americano, beisbol y atletismo, pero desde pequeño se sintió atraído por el teatro y después de años de pedirle a su madre que lo llevara a Nueva York, logró convencerla de buscar un agente para audicionar en distintos proyectos de televisión.

Su gran oportunidad llegó en los 90 con Dawson’s Creek, serie en la que encarnó a Dawson Leery, un adolescente sensible que soñaba con ser cineasta y que vivía en un pequeño pueblo estadounidense. Por ese mismo programa televisivo, sus compañeras de elenco alcanzaron fama internacional, con Katie Holmes como Joey, Michelle Williams como Jen, y Joshua Jackson como Pacey.



El éxito del programa fue tan grande, que los cuatro protagonistas se convirtieron en estrellas internacionales de inmediato. Por supuesto, la serie marcó profundamente a Van Der Beek, quien en 2023, cuando se cumplieron 25 años de Dawson’s Creek, publicó en su Instagram un sentido mensaje sobre el proceso que atravesó para obtener el papel principal, “fue la culminación de cinco años de audiciones, cientos de horas en el escenario, miles de horas viajando, preparándome, soñando, esperando, escuchando ‘no’, e inventando razones para seguir adelante”.

Sin embargo, la fama de golpe y un programa tan exitoso provocó que se le encasillara en el personaje.

Después logró obtener algunos otros papeles menores en programas como Criminal Minds, How I Met Your Mother, Law and Order: UVE e incluso Ugly Betty. Una de sus últimas producciones fue Pose, en 2018.