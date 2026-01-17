Timothée Chalamet vivió un momento de tensión durante el rodaje de Marty Supreme , luego de que un extra lo amenazó en pleno set, según reveló el propio actor en una reciente entrevista con medios estadounidenses.
El día en que un extra amenazó a Timothée Chalamet en pleno rodaje
El incidente ocurrió mientras se filmaba una escena ambientada en un motel, en la que el guion requería que uno de los extras se mostrara visiblemente molesto con su personaje. Chalamet explicó que, al trabajar con actores no profesionales, el proceso puede requerir varias tomas para alcanzar la intensidad necesaria.
Una escena que se salió de control en el set de ‘Marty Supreme’
Durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por Robert Downey Jr., el actor francoestadounidense relató cómo intentó provocar una reacción más intensa en uno de los extras.
“No diré quién, pero en la secuencia del motel había muchos no actores con quienes me siento encantado de trabajar, pero a veces se requieren varias tomas para realmente obtener algo de ellos. Y viendo la cara de este hombre de quien intento que se enoje conmigo y le decía a Josh (Safide): ‘él no se molesta conmigo’”, explicó el actor que pronto se dio cuenta de su error y la situación cambió en la siguiente toma.
“Hice otra toma y el hombre dijo: ‘acabo de salir de prisión después de 30 años, realmente no quieres joderme,no quieres verme enojado’. Y le dije a Josh: ‘¡mierda! ¿con quién me pusiste a enfrentarme?’”, relató.
Timothée Chalamet protagoniza la última película del director Josh Safdie, interpretando a Marty Mauser, un estafador que quiere convertirse en el campeón mundial de tenis de mesa, y que además es un personaje basado en Marty Reisman, el ganador de cinco competencias mundiales de este deporte .
Este papel podría representar el primer Oscar para Timothée Chalamet, quien ya ganó el premio principal de los Critic’s Choice y los Golden Globes, además de ser nominado a los Actor Awards (antes conocidos como SAG).