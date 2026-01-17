El día en que un extra amenazó a Timothée Chalamet en pleno rodaje

El incidente ocurrió mientras se filmaba una escena ambientada en un motel, en la que el guion requería que uno de los extras se mostrara visiblemente molesto con su personaje. Chalamet explicó que, al trabajar con actores no profesionales, el proceso puede requerir varias tomas para alcanzar la intensidad necesaria.

Una escena que se salió de control en el set de ‘Marty Supreme’

Durante una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por Robert Downey Jr., el actor francoestadounidense relató cómo intentó provocar una reacción más intensa en uno de los extras.

“No diré quién, pero en la secuencia del motel había muchos no actores con quienes me siento encantado de trabajar, pero a veces se requieren varias tomas para realmente obtener algo de ellos. Y viendo la cara de este hombre de quien intento que se enoje conmigo y le decía a Josh (Safide): ‘él no se molesta conmigo’”, explicó el actor que pronto se dio cuenta de su error y la situación cambió en la siguiente toma.