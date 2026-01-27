Un programa, una modelo y presentadora icónica, 23 temporadas y decenas de escándalos: America’s Next Top Model es uno de los reality shows que más han marcado la cultura pop de inicios de siglo y que hasta ahora siguen en la conversación pública, tan es así que Netflix lanzará en febrero un documental sobre el programa conducido por Tyra Banks.
Tyra Banks acepta que traspasó límites en America’s Next Top Model
En el primer trailer del documental llamado Reality Check: Inside America’s Next Top Model, los jueces, equipo de producción y algunas de las modelos se ve a Tyra Banks aceptar que, en muchos de los programas, fue demasiado lejos en la presión que ejercía sobre las participantes.
“Sabía que había ido muy lejos… era muy intenso, pero chicos ¡ustedes lo exigían!”, refiriéndose a la audiencia. Al mismo tiempo, Nigel Barker, fotógrafo y juez en el programa, dice que “estuvo mal y, por alguna razón, nadie pareció verlo… nos sentimos traicionados”.
A su vez, Jay Manuel, uno de los presentadores que estaba en constante contacto con las concursantes, explica que “me di cuenta que Tyra haría lo que fuera por el éxito de su programa”.
Y es que America’s Next Top Model comenzó en 2023 como una plataforma para aspirantes a modelo, se transformó en un espacio lleno de drama, controversias, violencia y malos tratos en público, momentos que hoy, a la distancia, se convierten en videos virales. De ahí que el nuevo documental de Netflix ponga sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por el entretenimiento?
Reality Check será una mini serie documental de tres partes cuya fecha de estreno en Netflix es el próximo 16 de febrero.