A su vez, Jay Manuel, uno de los presentadores que estaba en constante contacto con las concursantes, explica que “me di cuenta que Tyra haría lo que fuera por el éxito de su programa”.

Y es que America’s Next Top Model comenzó en 2023 como una plataforma para aspirantes a modelo, se transformó en un espacio lleno de drama, controversias, violencia y malos tratos en público, momentos que hoy, a la distancia, se convierten en videos virales. De ahí que el nuevo documental de Netflix ponga sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por el entretenimiento?

Reality Check será una mini serie documental de tres partes cuya fecha de estreno en Netflix es el próximo 16 de febrero.

Mira el trailer: