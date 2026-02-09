La ganadora del Emmy Catherine O'Hara, quien protagonizó Schitt's Creek e interpretó a la mamá de Kevin en Mi pobre Angelito, falleció a los 71 años a finales de enero. Ahora, este lunes se dio a conocer la causa de muerte.
Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de 'Mi pobre Angelito'
O’Hara murió de un coágulo sanguíneo en sus pulmones, según reveló su certificado de defunción.
La actriz canadiense fue trasladada de emergencia al hospital el 30 de enero tras presentar dificultades para respirar en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.
La estrella que también actuó en Beetlejuice y recientemente en la sátira de Apple TV The Studio, fue declarada sin vida poco después.
El certificado de defunción de la actriz indicó que murió de embolia pulmonar, y mencionó un cáncer rectal como factor secundario.
O'Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie Schitt's Creek.
Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en Double Negative (1980).
Tras varios papeles en televisión, O'Hara conquistó al público con su rol en Beetlejuice de Tim Burton, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder.
Más tarde se casaría con el diseñador de producción de la cinta, Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke.
Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia Mi pobre Angelito que disparó la carrera del entonces actor infantil.
O'Hara volvería al papel en la secuela de la cinta Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), y colaboraría nuevamente con Burton al darle voz a Sally, protagonista de la animada El extraño mundo de Jack.
Con información de AFP