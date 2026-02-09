Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre Angelito’

O’Hara murió de un coágulo sanguíneo en sus pulmones, según reveló su certificado de defunción.

La actriz canadiense fue trasladada de emergencia al hospital el 30 de enero tras presentar dificultades para respirar en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

La estrella que también actuó en Beetlejuice y recientemente en la sátira de Apple TV The Studio, fue declarada sin vida poco después.

El certificado de defunción de la actriz indicó que murió de embolia pulmonar, y mencionó un cáncer rectal como factor secundario.

O'Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie Schitt's Creek.

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en Double Negative (1980).