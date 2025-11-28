La palabra prohibida en Oz que Ariana Grande y Cynthia Erivo pronunciaron

“Nadie dice ‘amor’ en Oz. Era una regla con la que iniciamos esta película”, dijo Chu en una entrevista para Entertainment Weekly. De hecho, en Ciudad Esmeralda la frase Te Amo estaba completamente prohibida.

Fue durante un ensayo de Ariana Grande y Cynthia Erivo que todo cambió. Jon M. Chu explicó que en un ejercicio de improvisación para la segunda (y última) película de Wicked, las actrices crearon un escenario en la que estaban separadas por la puerta de un clóset y ahora, la versión que llegó a la película es un punto clave.

Hay un momento durante Wicked: Por siempre en la que Glinda, llorando, se acerca a su amiga, mientras que al otro lado, Elphaba también se acerca por un breve momento antes de buscar a Dorothy (sí, esa Dorothy).

“Me di cuenta que ¡ese era el momento!”, explicó Chu al medio estadounidense y agregó que cantar “For Good” es, justamente, estar una para la otra. “Pero el clóset es cuando pueden actuar como realmente se sienten, esa puerta se cierra y es el momento en el que te despides de alguien y estás solo en casa en silencio y puedes sacar todo”.

El director aseguró que, una vez que pudo ver todo por lo que las brujas habían ya atravesado a esas alturas de la película, sintió que, ahora sí, “podían decir ‘te amo’ porque se ganaron el derecho de decir ‘te amo’”, rompiendo así su propia regla.