‘Amanecer en la cosecha’, precuela de 'Los Juegos del Hambre’, ya tiene elenco

Se trata de la adaptación de Amanecer en la cosecha, la quinta entrega de la saga escrita por Suzanne Collins y que relata la historia de la edición 50 de los Juegos del Hambre en los que participan los distritos de Panem.

Como recordarás, las primeras películas fueron protagonizadas por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en 2012 y Lionsgate Motion Picture Group continúa adaptando las novelas de la autora estadounidense.

¿De qué se trata ‘Sunrise on the Reaping’?

La película relata la historia del inicio de los Quincuagésimos Juegos del Hambre que tanto atemoriza a los distritos de Panem y, en ese año en especial, en honor al Vasallaje de los Veinticinco, habrá doble tributo de cada distrito.

Haymitch Abernathy, del Distrito 12, intenta no darle muchas vueltas a sus probabilidades de ser elegido y lo único que quiere es poder ver a su novia al final del día. Sin embargo, cuando anuncian su nombre, sus sueños se detienen en seco y lo separan de su familia y su amada para enviarlo al Capitolio con los otros tres tributos de su misma área: una amiga que es como su hermana pequeña, un chico obsesionado con analizar apuestas y una peculiar chica de la ciudad.

Ya en los Juegos, Haymitch comprende que el Capitolio busca que fracase, pero dentro de él está el deseo de luchar y que su pelea llegue más allá que la arena de juego.

‘Amanecer en la cosecha’: el reparto de la precuela de ‘Los Juegos del Hambre’

En los últimos días se han hecho públicos los nombres de grandes actores y actrices de Hollywood que se integran al elenco de la nueva película.

Hasta ahora están confirmados:

JOSEPH ZADA COMO HAYMITCH ABERNATHY

El actor australiano de 20 años será el protagonista de la precuela de Los Juegos del Hambre. Es joven y esta será su primera producción internacional, pero ha actuado para series y películas australianas, como Biilched y The Speedway.

KIERAN CULKIN INTERPRETARÁ A CAESAR FLICKERMAN

El reconocido actor, recién ganador del Oscar y con múltiples Globos de Oro entre sus manos, será el presentador del oscuro espectáculo de Los Juegos del Hambre. En la trilogía inicial, este era el papel que interpretaba Stanley Tucci.

ELLE FANNING COMO EFFIE TRINKET

Otro personaje que marcó tanto a los seguidores de los libros como de las películas es Effie Trinket, quien se encarga de escoltar a los tributos de un distrito específico y suele presidir la ceremonia de la cosecha para escoltarlos hacia el Capitolio y asesorarlos.

JESSE PLEMONS SERÁ PLUTARCH HAEVENSBEE

Este personaje es sumamente importante en la trama pues se encarga de ser el Vigilante Principal de los Juegos y, poco después, es una persona clave de la rebelión contra el Capitolio. Y sobre Jesse Plemons… es casi innecesario presentarlo: ha trabajado en Breaking Bad, Kinds of Kindness, Love and Death, Killers of the Flower Moon, entre otras producciones importantes.

RALPH FIENNES COMO EL TEMIBLE PRESIDENTE SNOW

Como sabes, el presidente Snow es el dictador que gobierna Panem y usa el miedo y la intimidación para mantener el control. También es quien organiza y supervisa los Juegos del Hambre. Después de hacer un excelente trabajo en Cónclave, Ralph Fiennes vuelve a la pantalla grande con este poderoso personaje.

KELVIN HARRISON JR SERÁ BEETEE LAITER

Laiter es el ganador de la edición 34 de los Juegos del Hambre y en Amanecer en la cosecha es mentor de los tributos del Distrito 3. Harrison Jr ha trabajado en producciones como Waves, 12 Years a Slave, entre otras.

MAYA HAWKE INTEPRETARÁ A WIRESS

Wiress fue tributo del Distrito 3 en la edición 49 de los Juegos y en Sunrise on the Reaping es la mentora del Distrito 12. A Maya Hawke la conociste en Stranger Things y más recientemente en Asteroid City.

LILI TAYLOR COMO MAGS FLANAGAN

También mentora del Distrito 12, Flanagan es quien ganó los 11 Juegos del Hambre y se caracteriza por tener un carácter gentil. A Lili Taylor la has visto en Six Feet Under, El Conjuro y otras producciones.

MACKENNA GRACE INTERPRETARÁ A MAYSILE DONNER

Donner es uno de los cuatro tributos llamados del Distrito 12 y a Mackenna la has visto en películas como Gifted, Hillhouse, Young Sheldon, The Handmaid’s Tale, Ghostbusters, y más.

BEN WANG INTERPRETA A WYATT CALLOW

Uno de los cuatro tributos del Distrito 12. Ben Wang saltó a la fama con la reciente película Karate Kid: Legends.

WHITNEY PEAK SERÁ LEONORE DOVE BAIRD

Leonore es la novia de Haymitch cuando es elegido como tributo y Whitney Peak fue protagonista en el reciente remake de Gossip Girl.

¿Cuándo se estrena ‘Amanecer en la cosecha’?

Está programado que la película sea estrenada a nivel mundial el 20 de noviembre de 2026, por lo que todavía se encuentra en proceso de producción.