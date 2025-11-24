‘Wicked: for good’ conquista la taquilla en su fin de semana de estreno

La cinta recaudó tan solo 150 millones de dólares (mdd) en Estados Unidos y Canadá, lo que la hace romper récord para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway. De hecho, esta segunda parte fue más popular que su predecesora en su fin de semana debut, con 112.5 mdd.

A nivel mundial, Wicked: for good recaudó 226 mdd, mientras que la primera parte —estrenada en noviembre de 2024—, tuvo un taquilla de 164 mdd, en ese mismo lapso.

¿Pero por qué la historia se dividió en dos partes? El director Jon M. Chu explicó que la decisión fue por una necesidad creativa, pues la historia era demasiado extensa para limitarse a dos horas aproximadamente.

“Se volvió imposible plasmar la historia de ‘Wicked’ en una sola película sin dañarla seriamente (…) ¡Decidimos ampliar el alcance y hacer no solo una película, sino dos!”, dijo Chu previo a la producción, de acuerdo con citas publicadas por Variety.

También, registró el tercer mejor fin de semana de estreno nacional para un musical de todos los tiempos, por detrás de la versión de El Rey León de Disney (2019) y La Bella y la Bestia (2017), de acuerdo con los recuentos de taquilla de Universal Pictures y Comscore.

De qué trata Wicked: for good

El capítulo final comienza con Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) separadas y afrontando las consecuencias de sus decisiones. Elphaba, ya convertida en la Malvada Bruja del Oeste, vive en el exilio mientras lucha por liberar a los Animales de Oz y mostrar la verdad sobre el Mago (Jeff Goldblum).

Mientras tanto, Glinda —símbolo oficial de la bondad—, disfruta de la fama en la Ciudad Esmeralda bajo la influencia de Madame Morrible (Michelle Yeoh). Sin embargo, mientras se prepara para casarse con el príncipe Fiyero (Jonathan Bailey), no logra reconciliarse con su antigua amiga. Esa distancia marcará el destino de Boq (Ethan Slater), Fiyero y Nessarose (Marissa Bode), especialmente tras la inesperada llegada de una misteriosa chica de Kansas.

En medio de una multitud enfurecida, Glinda y Elphaba deberán enfrentarse cara a cara por última vez, ¿para qué? Para poner a prueba su amistad y el legado que dejarán en Oz.