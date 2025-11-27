El cineasta reveló que habrá una versión física de Frankenstein, película que apenas se estrenó hace algunas semanas. Lo sorpresivo de la noticia es que esta es una práctica que Netflix realiza por primera vez en su historia.

Por supuesto, la revelación ya tiene a coleccionistas de todo el mundo deseando más detalles al respecto.

Y es que es verdad que las ventas de los formatos físicos no son ni de cerca las mismas que a finales de los 90 o inicios de los 2000, pero el formato físico tiene un mercado de nicho lleno de coleccionistas que jamás se cansarán de explicar por qué es tan bueno tener entre tus manos la película (o disco), en lugar de en una app del celular.

Netflix lanzará DVD (o Blu-ray) de ‘Frankenstein’: lo que se sabe

Primero hay que decirlo: no está claro si el formato físico será 4K UHD, o DVD o Blu-ray, lo que sí se sabe es que la película, disponible en streaming, podrá estar en tu casa, en una de esas cajitas azules o negras con su propio libro de arte y cuidado diseño.

Se trata de la adaptación de la novela de Mary Shelley que apasiona a Guillermo del Toro desde la infancia y que ha triunfado entre fans y crítica especializada en todo el mundo.

Hasta el momento, en su primer mes de estreno, la película producida por Netflix, dirigida por Del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, ya alcanzó las 76 millones de visualizaciones en la plataforma de streaming, pero ahora tendrá su formato físico.

La noticia fue revelada por el propio Guillermo del Toro a través de X , cuando el director respondió a un fan que, a modo de “deseo” pedía un DVD de Frankenstein.

Guillermo del Toro reveló en X los planes de lanzar 'Frankenstein' en formato físico. (Foto: X @realGDT)

En su publicación, el cineasta dejó claro que esta edición especial física de la película contará con escenas eliminadas (como una secuencia que se suprimió del montaje con Elizabeth (interpretada por Mia Goth) en el convento donde vive antes de casarse con la familia Frankenstein), así como material extra e incluso making of de la producción, sí, como en los viejos tiempos.

Eso sí: no sabemos ni fecha ni especificaciones técnicas de este lanzamiento, pero gracias a Del Toro sabemos que es un hecho.

Y tú ¿querrás una edición física de Frankenstein?