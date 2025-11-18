Wicked: For Good… ¿tiene escena postcréditos? Te contamos

Las brujas más famosas de Ciudad Esmeralda vuelven a la pantalla, dándole continuidad a la historia en la que Elphaba buscaba revelar la verdad sobre el Mago de Oz, mientras que Glinda, quien ama profundamente a su amiga, se enfrenta a sus propias dudas.

¿En qué se quedó la primera parte de ‘Wicked’?

Como recordarás, Elphaba (Cynthia Erivo) escapó de ser apresada cuando descubrió el verdadero rostro del Mago de Oz y buscaba una Ciudad Esmeralda más justa para todas las especies, por lo que huye y se esconde en el bosque con la firme convicción de reunir la fuerza suficiente para volver y hacerle ver al mundo las injusticias a las que son sometidas las criaturas mágicas que no son consideradas humanas.

Mientras tanto, Glinda (Ariana Grande) es considerada “la bruja buena”, y la convierte en una nueva gobernante, por lo que debe asumir su nueva posición como líder al mismo tiempo que desea entender su relación con Elphaba.

Durante la segunda mitad de la historia veremos la evolución de los personajes y se profundizará en la compleja amistad de las brujas.

MIRA EL TRAILER:

¿'Wicked' 2 tiene escena postcréditos?

Es importante tenerlo claro: no, Wicked For Good no tiene escena postcréditos.

¿De dónde salió el rumor? Porque Cynthia Erivo y Jonathan Bailey grabaron hace poco un comercial en Estados Unidos de una cadena de donas en el que bromean sobre si su “reunión” en ese anuncio funciona como una escena post créditos, pues Elphaba aparece en la tienda y Fiyero le ofrece el menú promocional de la película.



¿Qué dice la crítica de ‘Wicked: For Good’?

En pocas palabras le ha ido bien con la crítica especializada, pero hay un consenso: es mejor la primera parte.

Tan solo en Rotten Tomatoes tiene 76% de aprobación con 91 reviews publicados por medios internacionales. Por ejemplo, Billie Melissa, de Newsweek , dice que “La sinceridad, el corazón y la esperanza en un mundo mejor es inspiradora, y Grande y Erivo entregan el mensaje a la perfección, llevándonos a su cálido abrazo de confort e inspiración”.

Mientras que el crítico David Rooney publicó en The Hollywood Reporter que Ariana Grande “inunda de tanto sentimiento que humaniza y enriquece a su personaje y, por extensión, a toda la película”.

¿Quién es la actriz que interpreta a Dorothy en la nueva película de Wicked?

Sí, la famosa Dorothy de zapatos rojos ya aparece en Wicked: For Good, pues la historia de las brujas de Ciudad Esmeralda sucede antes que El Mago de OZ.

En esta ocasión, Bethany Weaver interpreta a la joven Dorothy que, en su profundo deseo de visitar “más allá del arcoíris” un tornado la lleva al mundo de Oz y debe seguir el Camino Amarillo para que el poderoso mago la ayude a volver a su casa en Arkansas.

Bethany Weaver interpretará a Dorothy. (Foto: IG @bethanyweavesx)

Bethany Weaver es una actriz, coreógrafa, cantante y bailarina profesional. Estudió danza en The Urdang Academy, en Londres. Ha colaborado en la creación de coreagrafías para musicales como Charlie y la Fábrica de Chocolates y Asmahan Life and Music. Su aparición en Wicked es su primer trabajo en cine.

¿Cuánto dura ‘Wicked: Por siempre’?

La segunda parte de Wicked se estrena este jueves 20 de noviembre en cines de todo México y tiene una duración total de 2 horas y 18 minutos.