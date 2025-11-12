Florence Pugh y cómo su papel en ‘Midsommar’ la hundió en depresión

En una reciente entrevista, la ‘Reina de Mayo’ de Midsommar reveló que al terminar la filmación de la película, padeció seis meses de depresión, por lo que no desea volver a ponerse en una situación laboral de tanto agotamiento emocional.

“No puedo agotarme así porque tiene consecuencias negativas. Creo que Midsommar me dejó triste durante unos seis meses y no sabía por qué estaba deprimida”, compartió en The Louis Theroux Podcast . “Volví después de rodar Mujercitas, fue una experiencia muy divertida y, obviamente, con un tono completamente diferente al de Midsommar, así que creo que lo dejé todo de lado”.

Cuando llegué a casa por Navidad, estaba tan deprimida que pensé: ‘Ah, creo que es por ‘Midsommar’, y no lo superé. Probablemente no debería volver a hacerlo. Florence Pugh, actriz

¿Por qué Florence Pugh se deprimió por trabajar en ‘Midsommar’? “Me sometí a un infierno”

En la película de Ari Aster, Florence Pugh interpreta a Dani, una joven que pierde a toda su familia en un accidente automovilístico, viaja con su novio a Halsingland, un pequeño pueblo de Suecia, para celebrar el Midsommar, una festividad de verano tradicional del país.

La pareja busca, con esto, que los días que pasen en Halsingland le sirvan a Dani para levantar un poco el ánimo, pero lo que atraviesan es totalmente distinto a las vacaciones tranquilas que esperaban.

“Nunca había visto ese nivel de dolor o de salud mental reflejado en un guion, así que, para lograrlo, me lo tomé muy en serio”, relató Pugh en la entrevista. “Al principio solo imaginaba escuchar la noticia de que uno de mis hermanos había fallecido, y luego, a mitad del rodaje pensé: ‘Oh, no, en realidad necesitaba imaginar los ataúdes’. Y hacia el final, en realidad, asistía al funeral de toda mi familia”.

No se trataba solo de llorar. Necesitaba sonar dolida. Nunca había hecho nada parecido y pensé: ‘Esta es mi oportunidad. Tengo que intentarlo’. Y básicamente me sometí a un infierno. Pero ya no lo hago. Me destrozó. Florence Pugh sobre su trabajo en ‘Misdommar’

‘Midsommar’: dónde ver la película de terror

En México, la película de 2019 dirigida por Ari Aster, está disponible en Prime Video y para renta en Apple TV+, YouTube y Google Play Películas.