Entretenimiento

Jonathan Bailey, el primer actor gay nombrado el 'hombre vivo más sexy' del mundo

Fiel a su tradición, la revista People nombró al ‘Hombre más sexy’ y esta ocasión le dio la corona a Jonathan Bailey.
mar 04 noviembre 2025 03:38 PM
Jonathan Bailey vestido de camisa negra y lentes anaranjados durante la premier en Berlín de "Jurassic World Rebirth".
Jonathan Bailey fue nombrado el hombre más sexy por la revista People. (Foto: Gerald Matzka/Getty Images)

Sí, Jonathan Bailey es, según la revista People , el ‘Hombre vivo más sexy’ del mundo y no es de extrañar el nombramiento: el actor inglés ha protagonizado los blockbusters más taquilleros del último año y desde que actuó en la serie de Netflix Bridgerton no ha parado.

Esta portada en particular puede considerarse histórica: Bailey, de 37 años, es el primer actor gay en ser nombrado The Sexiest Man Alive desde 1985 que la publicación comenzó a hacer el ranking.

Obviamente me siento increíblemente halagado… y es completamente absurdo.
Jonathan Bailey, actor
Jonathan Bailey durante la premier de Jurassic Park Rebirth

La elección de Jonathan Bailey, quien es bien conocido por su papel como Lord Anthony en la serie Bridgerton, fue anunciada durante el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

“Muchos de mis amigos me lo reprocharan. Van a estar furiosos de que no se los haya dicho y luego gritarán de alegría. Ellos me han visto madurar. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que ellos saben y han atestiguado. Ellos conocen los secretos”, dijo Bailey a la revista People cuando se le notificó que había sido elegido y aseguró que sólo había compartido la noticia con Benson, su perrito.

El año pasado, Jonathan Bailey interpretó al príncipe Fiyero en la película Wicked y este año volverá al personaje en la secuela Wicked: For Good. Además, junto a Scarlett Johansson también protagonizó Jurassic World: Rebirth, este año.

Foto de Jonathan Bailey tomándose una selfie con sus fans en la premier en Seúl de "Jurassic World Rebirth".
Jonathan Bailey es el primer hombre abiertamente gay en ser nombrado 'Sexiest Man Alive' por la revista People. (Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images)

La lista de los hombres más sexy del mundo, según People

Los últimos 10 años, estos son los otros actores que han sido nombrados los “más sexys”:

  • - 2024: John Krasinski
  • - 2023: Patrick Dempsey
  • - 2022: Chris Evans
  • - 2021: Paul Rudd
  • - 2020: Michael B. Jordan
  • - 2019: John Legend
  • - 2018: Idris Elba
  • - 2017: Blake Shelton
  • - 2016: Dwayne ‘La Roca’ Johnson
  • - 2015: David Beckham
jonathan-bailey-revista-people.jpg
Una de las dos portadas de Jonathan Bailey para la revista People. (Foto: Instagram @people)

La primera edición del ranking fue en 1985 y Mel Gibson fue el primero en recibir el nombramiento.

