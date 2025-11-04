Sí, Jonathan Bailey es, según la revista People , el ‘Hombre vivo más sexy’ del mundo y no es de extrañar el nombramiento: el actor inglés ha protagonizado los blockbusters más taquilleros del último año y desde que actuó en la serie de Netflix Bridgerton no ha parado.
Jonathan Bailey, el primer actor gay nombrado el 'hombre vivo más sexy' del mundo
Esta portada en particular puede considerarse histórica: Bailey, de 37 años, es el primer actor gay en ser nombrado The Sexiest Man Alive desde 1985 que la publicación comenzó a hacer el ranking.
Obviamente me siento increíblemente halagado… y es completamente absurdo.
La elección de Jonathan Bailey, quien es bien conocido por su papel como Lord Anthony en la serie Bridgerton, fue anunciada durante el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Te recomendamos:
“Muchos de mis amigos me lo reprocharan. Van a estar furiosos de que no se los haya dicho y luego gritarán de alegría. Ellos me han visto madurar. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que ellos saben y han atestiguado. Ellos conocen los secretos”, dijo Bailey a la revista People cuando se le notificó que había sido elegido y aseguró que sólo había compartido la noticia con Benson, su perrito.
El año pasado, Jonathan Bailey interpretó al príncipe Fiyero en la película Wicked y este año volverá al personaje en la secuela Wicked: For Good. Además, junto a Scarlett Johansson también protagonizó Jurassic World: Rebirth, este año.
La lista de los hombres más sexy del mundo, según People
Los últimos 10 años, estos son los otros actores que han sido nombrados los “más sexys”:
Una lectura interesante para ti:
- - 2024: John Krasinski
- - 2023: Patrick Dempsey
- - 2022: Chris Evans
- - 2021: Paul Rudd
- - 2020: Michael B. Jordan
- - 2019: John Legend
- - 2018: Idris Elba
- - 2017: Blake Shelton
- - 2016: Dwayne ‘La Roca’ Johnson
- - 2015: David Beckham
La primera edición del ranking fue en 1985 y Mel Gibson fue el primero en recibir el nombramiento.