El ‘zaddy’ que todos deseamos ser: Cuanta más experiencia, más libertad

En un par de segundos, el actor se escabulle por la puerta trasera de un Rolls-Royce y sale por el otro lado completamente transformado: ahora luce una camiseta negra sin mangas, una cadena plateada estilo hip-hop, lentes oscuros y una chamarra de cuero de corte ochentero. La escena, que empezó en blanco y negro, se llena de color.

Durante dos minutos y sin decir una sola palabra, Craig camina por las calles adoquinadas y baila por los pasillos de un hotel parisino con una actitud despreocupada y provocadora. Lanza los lentes al río, se seca el sudor con el pañuelo del bellboy, estira los brazos, se deja llevar por el ritmo. De fondo, suenan acordes de funk.

El anuncio de Belvedere Vodka, dirigido por Taika Waititi en 2022, es una escena de transición personal disfrazada de spot publicitario. Craig se deshace del traje, el control y la rigidez del personaje que lo definió durante más de una década y los reemplaza por una versión más suelta, fluida y hasta performática: ahora puede permitirse jugar.

“I’m just older and I care less”: Daniel Craig

A sus 56 años, todo en él parece responder a esa misma libertad. Desde que se despidió oficialmente del personaje de Bond en 2021, Daniel Craig parece decidido a desmontar la imagen que construyó, tanto en pantalla como fuera de ella. Y lo ha hecho desde distintos frentes: en cine y teatro ha explorado roles menos convencionales como Macbeth, en Broadway, o Queer, una cinta sobre el deseo masculino y la represión sexual de los años 40 dirigida por Luca Guadagnino y estrenada en 2024 en el Festival de Cannes .

También ha empezado a divertirse con la moda. Ese mismo año fue imagen de una campaña de Loewe llena de looks excéntricos y caóticos, muy parecidos a los que ha mostrado en sus últimas apariciones públicas: pantalones cargo, colores neón, chamarras oversized y pelo despeinado. Craig parece vestirse exactamente como quiere, sin esfuerzo y, claramente, sin pedir aprobación. Como él mismo resumió en una entrevista para GQ: “I’m just older and I care less” (Simplemente soy mayor y me importa menos). Una frase sencilla que habla de un tipo de hombre que, llegada cierta edad, deja de buscar aprobación y de ajustarse a los códigos bajo los que creció para tomar riesgos y jugar con su estilo hasta sentirse plenamente él. Un perfil que, desde hace unos años, encontró nombre propio: “zaddy”.