Tom Holland sufre accidente en la grabación de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Holland , de 29 años, fue diagnosticado con una conmoción cerebral leve, y deberá descansar por varias semanas antes de volver a grabar, según confirmaron medios especializados, como The Hollywood Reporter .

El accidente –en el que nadie más salió herido– sucedió el viernes pasado en Reino Unido, donde se realiza el rodaje, aunque la noticia recién salió a la luz y el equipo de Sony Pictures recién se reunió este lunes para decidir cómo continuar con la producción.

Esta es la película más importante de la productora para el próximo año y una de las más esperadas por los fans del personaje. En 2021, Spider-Man: No way home sumó 1.91 mil millones de dólares en ventas de taquilla; mientras que Far From Home, se convirtió en la primera película del Hombre Araña que sobrepasó los mil millones de dólares de ventas en cines.

También es una producción que a Marvel Studios le interesa mucho. Spider-Man es uno de los pocos personajes que está fuera del universo de Disney y co-produce con Sony Pictures, además de que el estreno de Brand New Day será previo a Avengers: Doomsday, otra de las historias más esperadas por los fans de Marvel.

La nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, tiene como fecha de estreno el 31 de julio de 2026 en cines de todo el mundo.