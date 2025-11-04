Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Entretenimiento

Ya es oficial: David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos lll

En una ceremonia en el castillo de Windsor, el exfutbolista fue condecorado por el rey Carlos lll.
mar 04 noviembre 2025 12:00 PM
Ya es oficial: David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos lll
David Beckham posa con su medalla tras ser nombrado Caballero por sus servicios al deporte y a la beneficencia en una ceremonia de investidura celebrada en el Castillo de Windsor el 4 de noviembre de 2025. (ANDREW MATTHEWS/AFP)

Oficialmente caballero desde junio, el exfutbolista David Beckham fue formalmente condecorado este martes por el rey Carlos lll en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor.

Publicidad

Vestido elegantemente con un traje, Beckham se presentó sonriente ante el monarca y ambos intercambiaron unas palabras.

"Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento", comentó el antiguo futbolista tras la ceremonia, a la que fue acompañado por su esposa, la excantante y creadora de moda Victoria Beckham, además de sus padres.

El exfutbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria, ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria.

Lee más:

david beckham es nombrado caballero por el rey carlos lll
Entretenimiento

David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

David Beckham, un icono del futbol pero también de la moda, fue condecorado por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.

El británico ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.

Los Beckham ya socializan con la realeza británica desde hace años y fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011, y en 2018 a la de Príncipe Harry y Meghan Markle.

Publicidad

Tags

David Beckham Rey Carlos III

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad