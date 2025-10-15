Nicole Kidman y Keith Urban tomarán “curso para padres divorciados”

Hasta el momento se sabe que Kidman y sus hijas permanecerán en la casa familiar, ubicada en Nashville, y Urban ya se encuentra en una nueva propiedad en la misma ciudad.

Según los detallados documentos que publicó la revista People , el equipo de abogados de la actriz de 58 años presentó la solicitud de divorcio formal el 30 de septiembre y, como motivos de la demanda, se mencionan dificultades maritales y diferencias irreconciliables.

A lo largo de la demanda de divorcio se abordan los temas más importantes de la familia: la custodia de las hijas Sunday Rose y Faith Margaret, que se quedan con Kidman y que pasarán con Urban algunos fines de semana, en total 306 días al año estarán con su madre y el resto de los días con el cantante; también se tratan cuestiones financieras y la distribución de inmuebles.

Uno de los detalles que más destacan en los documentos es que tomarán juntos un curso para padres divorciados en los primeros dos meses posteriores a la firma del acuerdo y ambos deberán animar a sus hijas a querer a su padre o su madre y mantener comunicación y una relación cercana, además de que las decisiones educativas, médicas y religiosas deberán tomarlas en conjunto.

Además, ninguno de los dos darán pensiones ni para el cónyuge ni para las adolescentes, pues cada quien cubrirá los gastos correspondientes durante el tiempo que compartan con ellas. De hecho, Urban ya hizo un prepago a Kidman para la manutención de sus hijas, como lo correspondiente a su parte en gastos relacionados a sus cuidados, escuela privada y gastos extracurriculares “hasta la fecha en que cada una de ellas alcance la mayoría de edad y se gradúa del instituto”.

Nicole Kidman y Keith Urban llevaban casi 20 años juntos. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

A pesar de que el acuerdo de divorcio es muy específico y de común acuerdo, distintos tabloides estadounidenses han dicho que para Nicole Kidman el proceso “ha sido devastador, está en shock” puesto que intentó salvar el matrimonio, mientras que Keith Urban optó por la separación.

Medios cercanos a los allegados de la actriz aseguran que el cantante ha atravesado por momentos difíciles y no tomó buenas decisiones para su familia, por lo que para el círculo más cercano de la pareja la separación era inminente e incluso afirman que él no apoyó la carrera de Kidman, sobre todo en los últimos años en los que ella ha tenido más trabajo.