Cazzu revela una más de Nodal: le impide que su hija Inti viaje con ella

En una entrevista realizada en México, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, relató las tensiones con su expareja y cómo él se ha negado a otorgar el permiso de viaje a Inti para que la acompañe en su próxima gira e incluso, en su última visita a México, debió dejarla en Argentina al cuidado de su abuela.

La bebé, que está por cumplir 2 años de edad, vive con su mamá en Argentina y Nodal, su padre, la visita poco (como él mismo ha dicho), sin embargo el cantante no ha querido firmar el consentimiento para que Inti viaje fuera del país.

“El otro día en una mediación con mi abogada, una mediadora mujer y el abogado del progenitor de mi hija que es su representante (...) tuve un sentimiento horrible de decir: ‘el mundo es devastador’”, dijo Cazzu en entrevista para el podcast Se Regalan Dudas y explicó que durante esa reunión pidió el permiso de viaje para llevar a la niña con ella. “Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo”.

Incluso mencionó que en un momento de la mediación, la persona responsable de conciliar, en un ánimo de llegar a acuerdos en conjunto, explicó que si Christian Nodal, como padre de la niña, no desea dar un permiso hasta los 18 años, podría hacerlo hasta los cinco de la pequeña, a lo que el abogado respondió que su cliente sabe que puede revocar el permiso cuando “tenga ganas”.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘tenemos el control sobre vos y tu hija’. Fue uno de los peores momentos de mi vida y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar”.

La cantante aseguró que ese momento y la respuesta del abogado de Nodal la hizo darse cuenta que los sistemas judiciales no siempre favorecen a las mujeres por la misoginia con la que operan.

“Sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado y hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo”.

Finalmente, dijo que decidió no pelear esa batalla porque busca construir su carrera e impulsarla en este momento de su vida y sabe que está en una posición privilegiada puesto que tiene apoyo de su familia y equipo de trabajo, así como los recursos para que su hija esté segura y sana. “El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras”, concluyó.