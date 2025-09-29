Publicidad

Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras casi 20 años de matrimonio

La pareja, que se casó en 2006, comparte a dos hijas adolescentes de 17 y 14 años.
lun 29 septiembre 2025 05:39 PM
Keit Urban y Nicole Kidman iniciarán el proceso de divorcio tras 20 años de matrimonio. (Foto: David Livingston/Getty Images)

Una de las parejas que parecían más sólidas y duraderas en Hollywood se separó. La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante y compositor neozelandés Keith Urban iniciaron su proceso de separación tras casi 20 años de matrimonio.

La actriz ganadora del Oscar de 58 años, y el cantante de country de 57, decidieron poner fin a su matrimonio y desde hace algunas semanas viven en casas separadas, según medios como People .

Fuentes internas de la revista estadounidense, Nicole Kidman no deseaba llegar a esta situación y “estuvo luchando para salvar el matrimonio”. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo y ahora es acompañada por su familia, quien se ha unido para apoyarla en el proceso.

El primer medio en reportar el la separción de Nicole Kidman y Keith Urban fue TMZ , que informó que la pareja comenzó a vivir en distintas casas desde inicios del verano. Fue Urban quien se mudó, aunque sigue viviendo en Nashville.

Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en junio de 2006. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

La pareja se casó en 2006 y tuvieron dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Este es el segundo matrimonio de Nicole Kidman, quien estuvo casada con Tom Cruise de 1990 a 2001 y con quien adoptó dos hijos que se quedaron con él y quienes no han vuelto a tener contacto cercano con ella.

La noticia de la separación de Urban y Kidman sorprende en Hollywood, pues apenas a finales de junio, la actriz compartió un mensaje de cariño para el cantante por su aniversario 19.

