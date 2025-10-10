Publicidad

Entretenimiento

Belinda demanda a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

Los abogados de Belinda informaron que la actriz y cantante presentó una demanda contra Lupillo Rivera tras la publicación de la autobiografía del intérprete de regional mexicano.
vie 10 octubre 2025 06:35 PM
Foto de Belinda con vestido negro en la alfombra roja del festival de Cannes 2025.
El equipo de abogados de Belinda Peregrín informó que la actriz y cantante presentó una demanda contra Lupillo Rivera tras la publicación de la autobiografía del intérprete de regional mexicano. (Foto: Monica Schipper/Getty Images)

Belinda, una de las cantantes mexicanas más exitosas de su generación, presentó una demanda contra el músico de regional mexicano Lupillo Rivera, con quien hace unos años mantuvo una relación sentimental, por violencia digital y violencia mediática por presunta divulgación de información íntima.

Esto inició tras la publicación del libro autobiográfico de Rivera, titulado Tragos Amargos, en el que revela detalles de la cantante y actriz, además de que recientemente se difundió un video y fotografías privadas de ambos cuando eran pareja.

La firma de abogados Maceo, Torres & Asociados que representa a Belinda informó que el 2 de octubre presentó la demanda ante la Fiscalía de la CDMX por violencia digital y violencia mediática, ambos conceptos integrados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las autoridades le otorgaron medidas de protección que prohíben a Rivera acercarse o referirse a ella.

Además, la defensa de la cantante explica que la difusión del material y las declaraciones hechas por Lupillo Rivera constituyen un acto que afectan la imagen profesional de Belinda y vulnera su privacidad, puesto que la exposición y tratamiento de información confidencial configuran agresiones en el entorno digital mediático.

En el comunicado oficial, los abogados de Belinda explican que el que la cantante sea una figura pública no justifica que su imagen sea utilizada y que su vida privada sea expuesta sin consentimiento y aseguran que la libertad de expresión tiene límites definidos que no pueden emplearse para validar conductas que exploten la imagen de una persona o que vulneren su dignidad.

“Con estas acciones se busca sentar un precedente jurídico firme que reafirme que la imagen, la vida privada y la libertad de las mujeres no se negocian ni se explotan”, dice el comunicado de Maceo, Torres & Asociados.

Hasta el momento, ni Lupillo Rivera ni sus representantes legales han compartido algún posicionamiento sobre este tema.

