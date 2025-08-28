En un programa especial de la cadena ABC News recientemente estrenado, Heming reveló que Bruce Willis ahora permanece en “una segunda casa” con un equipo médico que lo acompaña las 24 horas del día.

“Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, dijo en entrevista con la periodista Diane Sawyer en el especial Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey.

Él (Bruce Willis) querría que estuvieran en un hogar adaptado a las necesidades de ellas, no las de él. Emma Heming

La pareja, que se casó en 2009, tiene dos hijas: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11. Además, el actor tiene tres hijas mayores con su exesposa Demi Moore: Rumer, de 37; Scout de 34; y Tallulah, de 31. Y todas, tanto Moore como Heming y sus hijas, llevan una excelente relación familiar y conviven constantemente.

Durante la entrevista, Emma Heming detalló que la residencia donde ahora vive Bruce Willis, de 70 años, está adaptada para cubrir las necesidades del actor, además de permitir que sus amigos y familiares puedan visitarlo en cualquier momento; de hecho, explica que ella está con él todas las mañanas para desayunar y cada tarde.

“Pasamos mucho tiempo ahí. Es nuestro segundo hogar, las niñas tienen sus cosas ahí y es una casa que está llena de amor, calidez, cuidados y risas”, dijo.