James Van Der Beek abandona reunión de ‘Dawson’s Creek’ por enfermar de gravedad

Van Der Beek, de 48 años, informó a través de un post de Instagram que en noviembre del año pasado fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa tres y no podría asistir a la reunión del reparto por molestias estomacales relacionadas a su diagnóstico.

“Esta es la tarde que más he esperado desde que en enero pasado mi ángel Michelle Williams me dijo que estaba haciendo todo lo necesario para la reunión”, escribió en un post de Instagram en el que compartió la noticia. “Así que podrán imaginarse cuán destrozado estaba cuando dos virus estomacales conspiraron para noquearme y castigarme en el peor momento posible. A pesar de todos los esfuerzos… no podré estar ahí”.

Elenco de ‘Dawson’s Creek’ se reúne por una buena causa

A más de 22 años de que el último episodio de la famosa serie salió al aire, el reparto de Dawson’s Creek se reunió en el Richard Rodgers Theater de Nueva York.

Michelle Williams –quien interpretaba a Jen Lindley– inició con la planificación de esta reunión en enero de este año. A ella se le unieron Katie Holmes, cuyo personaje era Joey Potter; Joshua Jackson, el problemático Pacey Witter; mientras que Lin-Manuel Miranda sustituyó a James Van Der Beek en el evento para interpretar a Dawson Leery.

Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams, y Joshua Jackson protagonizaron 'Dawson's Creek' a finales de los 90 e inicios de los 2000. (Foto: Getty Images)

También estuvieron Mary-Margaret Humes (Gail Leery), Nina Repeta (Bessie Potter), Ker Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) y Busy Phillips (Audrey Phillips).

El evento, narrado por Renée Elise Goldsberry, se realizó para recaudar fondos para la organización F Cancer y para Van Der Beek, quien ante de iniciar la sesión de lectura apareció en un emotivo mensaje de video.

Al final, Kimberly Van Der Beek, esposa del actor, y sus hijos subieron al escenario para agradecer el apoyo del elenco y los presentes.

