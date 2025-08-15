El exorbitante acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina

La pareja, que comparte cinco hijos, tiene casi 10 años de relación y, aunque apenas hace unos días se comprometieron oficialmente, firmaron un acuerdo poco después de que su primera hija, Alana Martina, naciera.

¿Qué dice el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Poco después de que Alana Martina, la primera hija biológica de la pareja naciera –en noviembre de 2017–, Cristiano y Georgina firmaron un acuerdo que estipula que, en caso de separación, la modelo recibiría una pensión vitalicia superior a 114,000 dólares mensuales y se quedaría con la mansión de La Finca, Madrid, valorada en más de 5 millones de dólares.

El acuerdo se filtró en 2023 por la revista portuguesa TV Guide y busca garantizar la estabilidad y bienestar de Georgina Rodríguez y sus hijos. Además, es otra forma de proteger los activos del futbolista y evitar conflictos en caso de separarse, por lo que las finanzas personales y familiares se mantendrían en orden.

La revista portuguesa TV Guide filtró el acuerdo prenupcial de la pareja en 2023. (Foto: Revista TV Guide)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE DE CR7 Y GEORGINA?

- CRISTIANO RONALDO JR: tiene 15 años y la identidad de su madre ha permanecido en secreto. Fue el futbolista quien asumió la crianza del ahora adolescente que ya comenzó su propio camino en el deporte que hizo famoso a su padre.

- EVA MARÍA Y MATEO : los mellizos, que nacieron en junio de 2017 por gestación subrogada. En ese entonces, Cristiano ya tenía una relación con Georgina, quien asumió la maternidad de todos los niños.

: los mellizos, que nacieron en junio de 2017 por gestación subrogada. En ese entonces, Cristiano ya tenía una relación con Georgina, quien asumió la maternidad de todos los niños. -ALANA MARTINA : poco después del nacimiento de los mellizos (en diciembre de 2017), Alana nació y es la primera hija biológica de la pareja.

: poco después del nacimiento de los mellizos (en diciembre de 2017), Alana nació y es la primera hija biológica de la pareja. - BELLA ESMERALDA Y ÁNGEL: en abril de 2022, la pareja recibió a los mellizos Bella Esmeralda y Ángel, sin embargo, el pequeño murió al nacer y la pareja hizo público el dolor de perder al bebé.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con sus hijos durante la presentación del futbolista con el Al-Nassr, en enero de 2023. (Foto: Yasser Bakhsh/Getty Images)

Cristiano Ronaldo, cuya fortuna se estima en más de 670 millones de dólares y su contrato actual con Al-Nassr le añade 230 millones de dólares al año, es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo y de la historia.

En uno de los episodios de la serie Georgina, en Netflix, se reveló que, independientemente del acuerdo prenupcial que la pareja mantiene, Cristiano Ronaldo para una remuneración mensual a Georgina Rodríguez por su trabajo al cuidado de los cinco niños y las tareas del hogar de las que ella se hace cargo.