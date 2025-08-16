La película que Leonardo DiCaprio rechazó por ‘Titanic’ (y ahora se arrepiente)

El actor de ahora 50 años, interpretó a Jack Dawson y todavía hoy la cultura pop lo referencia, pero para poder realizar ese papel, tuvo que rechazar otra película que también es un clásico del cine contemporáneo.

La película que Leonardo DiCaprio rechazó por ‘Titanic’

En una entrevista con Esquire Reino Unido , previo al estreno de One Battle after Another, el actor reveló que tuvo que rechazar un papel en Boogie Nights, película dirigida por Paul Thomas Anderson, y ese es su mayor arrepentimiento como actor.

“Debo decir, incluso contigo aquí, que mi mayor arrepentimiento es no hacer Boogie Nights. Es una película trascendental para mi generación. No puedo imaginar a nadie más que a Mark (Wahlberg) haciéndola. Cuando finalmente pude verla, solo pensé que es una obra maestra”, dijo el actor en la charla junto al propio Paul Thomas Anderson, quien le preguntó si se arrepentía de algo en su carrera. “Es irónico que seas tú quien me haga esa pregunta, pero es la verdad”.

‘Boogie Nights’: de que trata (y dónde verla)

La película de 1997 Boogie Nights es una película que se adentra en la industria del cine porno de los 70 y 80 y se considera la obra que lanzó a la fama al director Paul Thomas Anderson.

Mark Wahlberg interpreta a Eddie Adams, una joven estrella porno que deja la escuela en la década de los 70 tras un gran éxito en películas para adultos, sin embargo conforme avanza la historia lo vemos caer en la avaricia y el egoísmo, que lo entierran en los peores submundos de los años 80.

Esta película se grabó y produjo al mismo tiempo que Titanic, por lo que no pudo protagonizarla.

La nueva película de Anderson y DiCaprio, One Battle After Another, es la primera vez que une a ambos y se trata de un thriller de acción, espionaje y comedia ácida en el que actúan también Benicio del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor y Chae Infiniti.