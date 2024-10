Guía del caso P. Diddy: quién es, de qué lo acusan y cuál es su fortuna

¿Quién es el cantante Diddy Combs?

P. Diddy, también es conocido como Diddy y Puff Daddy y tiene más de 30 años en la industria musical y se hizo famoso a inicios de los 90. Desde entonces, además de rapero es productor musical (uno de los más poderosos en Estados Unidos), empresario e incluso diseñador de moda.

Inició trabajando en Uptown Records, una firma discográfica de Nueva York fundada en los 80 y que fue uno de los sellos más importantes de hip hop y R&B y que impulsó a artistas como Guy, Notorious B.I.G., entre otros nombres del rap.

Conforme fue creciendo dentro de la empresa, supervisó la dirección musical del álbum de Father MC y pronto lo nombraron director artístico, aunque poco después lo despidieron y en 1993 decidió iniciar su propio sello discográfico llamado Bad Boy Records.

Fue en ese momento que comenzó a ganar fama, no solo en Nueva York, también en el resto de su país. Por ejemplo, produjo los materiales de artistas como Faith Evans y Mase, aunque el primer éxito masivo fue Ready to Die, el álbum debut de Biggie (Notorious B.I.G.).

Su crecimiento exponencial desató una competencia con la discográfica Death Row Records, de Los Ángeles, firma fundada por Suge Knight con ayuda de Dr. Dre y que tenía entre sus filas a grandes estrellas como Tupac (asesinado en 1996), Snoop Dogg, MC Hammer y Lil Bow Wow.

Hasta ese momento, Sean John Combs se había desarrollado como productor y director artístico, pero en 1997 lanzó su álbum debut No Way Out, bajo el nombre artístico de Puff Daddy y dedicó la canción “I’ll Be Missing You” a su amigo Biggie, asesinado unos meses antes. Este álbum le valió el Grammy.

¿Cuál es su fortuna?

Las últimas estimaciones de la fortuna de P. Diddy datan de 2019. El periodista Zack O’Malley Greenburg colocó a Sean Combs entre los raperos con más fortuna de Estados Unidos, con 740 millones de dólares.

En ese momento, tenía acciones en Revolt, la plataforma de cable y su marca de ropa Sean John, aunque -además de su trabajo como productor musical- su mayor fortuna provenía de la marca de vodka Ciroc.

¿De qué acusan a Diddy Combs?

Actualmente, las autoridades de Estados Unidos acusan a Sean Diddy Combs de tráfico sexual, asociación ilícita y promover la prostitución.

La jueza que lleva su caso le negó la libertad bajo fianza y permanece en prisión en Nueva York. La fiscalía asegura que utilizó su poder y fama para obligar a mujeres a participar en actos sexuales degradantes y es parte de una enorme red de tráfico sexual y crimen organizado.