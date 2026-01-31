Lo que tienes que saber, es que fue uno de los entrenadores legendarios de la liga de futbol americano a la que transformó por completo.

Ganar no lo es todo, es lo único. Vince Lombardi

¿Quién fue Vince Lombardi?

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1913, Lombardi fue descendiente de familia italiana y, como te decíamos, fue el entrenador más respetado de la NFL. Trabajó con los Packers de Green Bay en los años 60 y fue el responsable de la transformación del equipo al que hizo ganar cinco campeonatos, incluidos los primeros dos Super Bowls de la historia, en 1967 y 1968.

El gran éxito del entrenador era que dirigió a sus jugadores de una forma humana, cercana y con una conexión particular que los animaba y los hacía sentir como personas valoradas. Además, hubo una afinidad especial con el público que lo hizo especialmente querido.

Si te gusta ganar, pero crees que no puedes vencer, es casi un hecho que vas a perder. Vince Lombardi

Su mejor jugada era la Power Sweep, conocida también por Lombardi Sweep que consistía en ubicar a un halfback detrás de los guardias y, desde ahí, emprender una carrera por fuera del tackle.

Vince Lombardi es especialmente conocido por ser disciplinado y un gran motivador de sus jugadores y obtuvo un récord de 105 victorias en temporadas regulares y playoffs, y solo 35 derrotas y seis empates.

Vince Lombardi llevó a los Packers a ser uno de los mejores equipos de la historia. (Foto: Bettmann Archive | Getty Images)

El entrenador murió a los 57 años en 1970 por cáncer de colon y al año siguiente entró al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

La historia detrás del nombre del trofeo de la NFL

Vince Lombardi falleció de forma inesperada pues el cáncer de colon que padeció fue fulminante, por lo que la NFL decidió conmemorar su historia como uno de los mejores entrenadores, así como sus victorias y su trayectoria, por lo que le llamó, justamente Vince Lombardi al máximo título del Super Bowl.

Mídete con los grandes y serás un grande. Vince Lombardi

El trofeo es hoy el símbolo de la excelencia y el liderazgo que el propio entrenador representa y aunque se ha mencionado la idea de cambiarle el nombre al trofeo, la propuesta no ha prosperado pues Lombardi sigue siendo uno de los personajes más importantes de la NFL.

El trofeo Vince Lombardi está hecho de plata esterlina. (Foto: Don Juan Moore/Getty Images)

¿Todos los jugadores reciben un trofeo Lombardi?

El diseño del trofeo es un balón de futbol americano sobre una base de tres lados creado en 1966 por Pete Rozelle, entonces comisionado de la NFL, en colaboración con Oscar Riedner, vicepresidente de Tiffany & Co., quien hizo un boceto en una servilleta de papel durante una reunión.

El futbol no es un deporte de contacto, la danza es un deporte de contacto. El futbol americano es un deporte de colisión. Vince Lombardi

Desde entonces, la casa de joyería Tiffany continúa fabricando el trofeo año con año, hecho de plata esterlina, pesa 3.17 kg y mide 55.8 cm. Además, cada jugador del equipo ganador recibe una pequeña réplica del trofeo.