Hablar de Joe Montana es hablar de uno de los quarterbacks más exitosos y amados en la historia de la NFL: no solo llevó a los San Francisco 49ers a ganar cuatro Super Bowls en los 80, también se recuperó de una lesión terrible en el codo y regresó al campo a demostrar su valía y dominio del balón.
Joe Montana y las frases que explican su mentalidad ganadora
A lo largo de sus 16 años de carrera en la Liga, Montana fue elegido MVP en dos ocasiones y, a pesar de que se retiró hace más de 30 años (en 1994), todavía hoy es uno de los jugadores más venerados y respetados por sus habilidades en el campo, su genio para las jugadas y su trabajo en equipo.
Como jugador, sobre todo en sus inicios, fue apodado Comeback Kid, puesto que llevaba a su equipo a remontar marcadores completamente desfavorables. De hecho, a lo largo de su carrera la NFL contabiliza 31 remontadas en total.
Además, todavía mantiene un récord que no ha podido ser superado, incluso con todos los cambios que ha tenido el deporte: tiene la mayor cantidad de pases sin ninguna intercepción, con 122 pases en solo cuatro partidos.
Las mejores frases de Joe Montana sobre la vida y el trabajo en equipo
Ahora, con el Super Bowl LX a tan solo unos días , vale la pena recordar algunas de las frases más sabias que Joe Montana, uno de los jugadores más icónicos en toda la historia de la NFL.
“Está en la descripción básica de tu trabajo: sal ahí y juega a tu máximo nivel”.
— Joe Montana en una entrevista con Sports Illustrated , 2010
Los ganadores, estoy convencido, primero imaginan sus sueños. Lo quieren con todo su corazón y desean que se haga realidad. Creo que no hay otra forma de vivir.
“La parte mental del juego es sumamente importante. Cuando las cosas comienzan a salir mal, ahí es cuando te das cuenta de quién eres en realidad”.
— Joe Montana en una entrevista de Sports Illustrated, 2014
Tú no ganas partidos por ti mismo. Los mejores equipos son aquellos en los que todos entienden su papel y creen en sí mismos y en los otros.
“Como quarterback, te tiene que encantar. Por mucho que te guste girar y entregar el balón (como todo el futbol americano tradicional), como mariscal de campo te tiene que encantar lanzar el balón por los aires”.
— Joe Montana en su autobiografía de 1990
“Regresar tras una lesión es una de las partes más difíciles, mentalmente es muy difícil conseguir la mentalidad adecuada (...) hubo días en los que quería renunciar. Ya había tenido suficiente. Por eso, para mí, regresar tras las lesiones son gran momentos”.
— En entrevista con Sports Illustrated , 2010
Sí, es bueno ver y admirar a otros, pero entre más intentes ser otra persona, menos serás tú mismo.
“Solo hay una razón para hacer cualquier cosa que te propongas. Si no quieres ser el mejor, no hay razón para intentar lograr nada”.
— Joe Montana en su autobiografía, 1990