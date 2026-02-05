A lo largo de sus 16 años de carrera en la Liga, Montana fue elegido MVP en dos ocasiones y, a pesar de que se retiró hace más de 30 años (en 1994), todavía hoy es uno de los jugadores más venerados y respetados por sus habilidades en el campo, su genio para las jugadas y su trabajo en equipo.

Como jugador, sobre todo en sus inicios, fue apodado Comeback Kid, puesto que llevaba a su equipo a remontar marcadores completamente desfavorables. De hecho, a lo largo de su carrera la NFL contabiliza 31 remontadas en total.

Además, todavía mantiene un récord que no ha podido ser superado, incluso con todos los cambios que ha tenido el deporte: tiene la mayor cantidad de pases sin ninguna intercepción, con 122 pases en solo cuatro partidos.

Joe Montana lideró a los 49ers a cuatro campeonatos de Super Bowl en los años 80. (Foto: Otto Greule Jr/Getty Images)

Las mejores frases de Joe Montana sobre la vida y el trabajo en equipo

Ahora, con el Super Bowl LX a tan solo unos días , vale la pena recordar algunas de las frases más sabias que Joe Montana, uno de los jugadores más icónicos en toda la historia de la NFL.

“Está en la descripción básica de tu trabajo: sal ahí y juega a tu máximo nivel”.

— Joe Montana en una entrevista con Sports Illustrated , 2010