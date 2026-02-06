Super Bowl: Las estrellas latinas que han brillado en los shows de medio tiempo

Shakira y Jennifer López (2020)

En febrero de 2020, Shakira y Jennifer López unieron sus talentos en un exuberante show en Miami que incluyó también connotaciones políticas.

El concierto, primero protagonizado por dos mujeres latinas, fue una orgullosa celebración de la diversidad en un clima que ya era crecientemente hostil hacia los migrantes en Estados Unidos, donde Donald Trump estaba a meses de terminar su primera presidencia (2017-2021).

"¡Hola Miami!", saludó en español la colombiana Shakira al arranque de un show con mensajes de reivindicación para diversos colectivos como los Dreamers, los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en Estados Unidos.

J-Lo también honró sus orígenes al lucir una capa de plumas que tenía de un lado la bandera estadounidense y del otro la puertorriqueña, que mostró cuando su hija entonaba "Born in the USA" de Bruce Springsteen.

El propio Bad Bunny y el colombiano J Balvin se sumaron al espectáculo que hizo vibrar el Hard Rock Stadium.

Gustavo Dudamel (2016)

El reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel fue un invitado especial de la edición 50 del Super Bowl, liderada por Coldplay, que tuvo la misma sede que la del domingo, el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

El venezolano, dirigiendo a la Youth Orchestra Los Angeles (YOLA), le dio el toque sinfónico al espectáculo de la popular banda británica, al que se unieron también Beyoncé y Bruno Mars.