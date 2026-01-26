El circuito de Barcelona se convirtió, por un día, en el centro de operaciones de siete de las once escuderías de la Fórmula 1, pues en los primeros ensayos de pretemporada pusieron en la pista los monoplazas que utilizarán en 2026, que llegará con una nueva normativa técnica.
Red Bull y Mercedes, los más rápidos en la primera ronda de ensayos de la F1
Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls, Red Bull y la recién llegada Cadillac hicieron pruebas privadas a puerta cerrada, sin público ni periodistas y cada una tiene derecho a realizar tres días de rodaje entre lunes y viernes.
Las siguientes escuderías en hacer sus prácticas en Cataluña son McLaren y Ferrari, el martes; Aston Martin entre jueves y viernes; mientras que Williams informó el viernes pasado que renunciaría a la sesión de esta semana “debido a los retrasos en el programa FW48, con el fin de seguir optimizando el rendimiento del coche”.
En febrero tendrán otras dos sesiones de tres días de ensayos en Bahrein, primero del 11 al 13, luego del 18 al 29 de febrero, justo antes del primer Gran Premio del año, que se disputará el 8 de marzo en Melbourne, Australia.
F1: Los tiempo en la primera prueba
Los tiempos que hicieron los pilotos durante la primera sesión de pruebas se filtraron a los medios de comunicación, y ponen al francés Isaac Hadjar, de Red Bull, al frente con el mejor registro, seguido de George Russell, de Mercedes, y Franco Colapinto, de Alpine, en segundo y tercer puesto.
Los siguientes puestos fueron para Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes; Esteban Ocon, de Haas; Liam Lawson, con Racing Bulls; Valtteri Bottas, de Cadillac; Gabriel Bortoleto, con Audi; y Sergio Pérez, con Cadillac.
Sin embargo, esta información no debe considerarse relevante con respecto a lo que puede esperarse de la Temporada 2026, puesto que las pruebas sirven a las escuderías para evaluar la fiabilidad de sus monoplazas y realizar los ajustes necesarios. En realidad, la segunda sesión de pruebas es en la que se puede medir con más precisión el rendimiento de los vehículos.
Con información de AFP