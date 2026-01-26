Red Bull y Mercedes, los más rápidos en la primera ronda de ensayos de la F1

Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls, Red Bull y la recién llegada Cadillac hicieron pruebas privadas a puerta cerrada, sin público ni periodistas y cada una tiene derecho a realizar tres días de rodaje entre lunes y viernes.

Las siguientes escuderías en hacer sus prácticas en Cataluña son McLaren y Ferrari, el martes; Aston Martin entre jueves y viernes; mientras que Williams informó el viernes pasado que renunciaría a la sesión de esta semana “debido a los retrasos en el programa FW48, con el fin de seguir optimizando el rendimiento del coche”.

En febrero tendrán otras dos sesiones de tres días de ensayos en Bahrein, primero del 11 al 13, luego del 18 al 29 de febrero, justo antes del primer Gran Premio del año, que se disputará el 8 de marzo en Melbourne, Australia.