Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Red Bull y Mercedes, los más rápidos en la primera ronda de ensayos de la F1

Con los ensayos de pretemporada, las escuderías buscan evaluar la fiabilidad de sus monoplazas y ajustar lo necesario para llegar a tiempo al primer Gran Premio del año, en Melbourne.
lun 26 enero 2026 04:39 PM
Formula 1 Shakedown in Barcelona - Day 1
Isack Hadjar of France registró el mejor tiempo en la primera ronda de test de la F1 en Barcelona. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

El circuito de Barcelona se convirtió, por un día, en el centro de operaciones de siete de las once escuderías de la Fórmula 1, pues en los primeros ensayos de pretemporada pusieron en la pista los monoplazas que utilizarán en 2026, que llegará con una nueva normativa técnica.

Publicidad

Alpine, Audi, Haas, Mercedes, Racing Bulls, Red Bull y la recién llegada Cadillac hicieron pruebas privadas a puerta cerrada, sin público ni periodistas y cada una tiene derecho a realizar tres días de rodaje entre lunes y viernes.

Te puede interesar:

Con un Verstappen motivado, Red Bull presenta su nuevo auto para 2026
Deportes

Con un Verstappen motivado, Red Bull presenta su nuevo auto para 2026

Las siguientes escuderías en hacer sus prácticas en Cataluña son McLaren y Ferrari, el martes; Aston Martin entre jueves y viernes; mientras que Williams informó el viernes pasado que renunciaría a la sesión de esta semana “debido a los retrasos en el programa FW48, con el fin de seguir optimizando el rendimiento del coche”.

En febrero tendrán otras dos sesiones de tres días de ensayos en Bahrein, primero del 11 al 13, luego del 18 al 29 de febrero, justo antes del primer Gran Premio del año, que se disputará el 8 de marzo en Melbourne, Australia.

Lee:

Foto de Lewis Hamilton a bordo de su monoplaza Ferrari visto desde arriba en el Gran Premio de Las Vegas 2025.
Deportes

¿Cuándo regresa Checo Pérez a la F1? Estas son las fechas de inicio de la temporada 2026

Publicidad

F1: Los tiempo en la primera prueba

Los tiempos que hicieron los pilotos durante la primera sesión de pruebas se filtraron a los medios de comunicación, y ponen al francés Isaac Hadjar, de Red Bull, al frente con el mejor registro, seguido de George Russell, de Mercedes, y Franco Colapinto, de Alpine, en segundo y tercer puesto.

Más:

Con casco y sueños, jóvenes quieren convertirse en la primera mujer campeona de F1
Deportes

Con casco y sueños, jóvenes quieren convertirse en la primera mujer campeona de F1

Los siguientes puestos fueron para Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes; Esteban Ocon, de Haas; Liam Lawson, con Racing Bulls; Valtteri Bottas, de Cadillac; Gabriel Bortoleto, con Audi; y Sergio Pérez, con Cadillac.

Sin embargo, esta información no debe considerarse relevante con respecto a lo que puede esperarse de la Temporada 2026, puesto que las pruebas sirven a las escuderías para evaluar la fiabilidad de sus monoplazas y realizar los ajustes necesarios. En realidad, la segunda sesión de pruebas es en la que se puede medir con más precisión el rendimiento de los vehículos.

Antes de irte, lee:

Foto de Checo Pérez levantando el pulgar y sonriendo al público en el estadio de los Dodgers en septiembre de 2025.
Deportes

“Mi mejor año en la F1 fue el que no corrí”: ‘Checo’ Pérez se sincera sobre su año sabático

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Fórmula 1
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad