¿Por qué Williams renunció a los primeros test de pretemporada de F1?

La escudería Williams anunció este viernes que renuncia participar en los primeros test de pretemporada a realizarse la próxima semana en Barcelona, debido a los retrasos en la puesta a punto de su nuevo monoplaza.
"El equipo Atlassian Williams F1 decidió no participar en los ensayos previstos la semana que viene en Barcelona debido a los retrasos en el programa FW48, mientras seguimos trabajando para optimizar el rendimiento del coche", confirmó la formación británica en un comunicado.
En su lugar, el equipo llevará a cabo "una serie de test, entre ellos un programa VTT (Virtual Test Track)", precisó.
El circuito de Barcelona-Catalunya acogerá a las escuderías de F1 para los test inaugurales de la temporada a puerta cerrada, sin público ni periodistas, del lunes 26 al viernes 30 de enero en Barcelona, con tres días de rodaje autorizados para cada equipo.
Posteriormente dispondrán de otros días de ensayos en Baréin, del 11 al 13 de febrero, y del 18 al 20 de febrero, antes del primer Gran Premio, previsto el 8 de marzo en Melbourne (Australia).
El año pasado, Williams firmó el quinto puesto en la clasificación de constructores.
