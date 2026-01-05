Durante una entrevista para el pódcast Cracks, Pérez dio más detalles de sus últimos momentos como compañero de Max Verstappen en Red Bull y bajo la dirección de Christian Horner, en los que sintió (y después comprobó) que sus capacidades y habilidades eran minimizadas pues “todo era un problema”.

El piloto mexicano explicó que los últimos meses con Red Bull, cuando no lograba los resultados esperados, tanto el equipo, como la prensa y la audiencia en general lo señalaban de ser un mal elemento.

“Al final del día creo que ha sido mi mejor año en la Fórmula 1: el que no corrí y en el que todo el mundo se dio cuenta del éxito que tuve y hoy tiene mucho más valor”, dijo al conductor del pódcast Cracks, Oso Trava, y confesó que él servía como “distracción” mediática para evitar abordar los problemas internos del equipo.

Por qué Cadillac representa el último gran reto de Checo Pérez

A pesar del mal trago que significó abandonar Red Bull, Checo Pérez ya está listo para su nueva etapa en la Fórmula 1 al volver a las carreras como piloto de Cadillac en la temporada 2026 , escudería que asegura será su último stint.

“Me encantaría retirarme con Cadillac dejándolo como un equipo potente, uno de los más grandes de la Fórmula 1 (...) tomará tiempo, pero tenemos todos los ingredientes para que sea uno de los más grandes en los próximos años”, aseguró.

Quiero llevar a Cadillac a convertirse en uno de los equipos más importantes. Es mi meta y si logro eso me voy a ir muy contento de la Fórmula 1. Checo Pérez

De hecho, el piloto afirmó que tras haber hecho las primeras pruebas a bordo de un Ferrari (su monoplaza de Cadillac llevará motor Ferrari como unidad de potencia inicial, aunque la escudería planea desarrollar sus propios motores para 2028) se dio cuenta que es “un piloto más completo”.

“Aprendí muchísimo y me di cuenta cuando manejé el Ferrari. Me sorprendí cómo en tres rounds ya estaba en los tiempos porque es un coche más natural de manejar, me di cuenta que sí era el coche y que voy a ser muy competitivo, que no he dejado de ser tan bueno como era y seguro como piloto seré muy bueno, pero también en la forma en la que voy a empujar al equipo”, declaró.