Deportes

8 equipos, 4 duelos y un solo objetivo: llegar al Super Bowl LX; así quedó la Ronda Divisional

Por fin se definieron los partidos de la Ronda Divisional NFL 2026, que se disputará el 17 y 18 de enero.
mar 13 enero 2026 05:55 AM
Foto de Caleb Williams de los Chicago Bears haciendo un pase largo durante un partido de Wild Card de la NFL 2026
Estos son los partidos de la Ronda Divisional de la NFL 2026 rumbo al Super Bowl LX. (Foto: Patrick McDermott/Getty Images)

Cada vez estamos más cerca del Super Bowl LX, que se jugará en California el próximo 8 de febrero y es que ya terminada la fase de wild card ya solo quedan ocho equipos en la lucha por el Vince Lombardi 2026 y se definió la Ronda Divisional de ambas Conferencias.

Resultados de la Ronda de Comodines

Entre sábado y lunes se jugaron los ocho partidos de la Wild Card 2026 y estos fueron los resultados:

  • - Panthers 31 vs. 34 Los Ángeles Rams
  • - Chicago Bears 31 vs 27 Green Bay
  • - Jaguars 24 vs 27 Buffalo Bills
  • - Eagles 19 vs 23 San Francisco 49ers
  • - New England Patriots 16 vs 3 Chargers
  • - Steelers 6 vs 30 Houston Texans

NFL y lujo:

brietling-relojes-alianza-nfl.jpg
Relojes

Breitling lanza colección especial para cada uno de los 32 equipos de la NFL

NFL: así quedó la Ronda Divisional 2026

Tras los partidos del fin de semana , las franquicias que protagonizan la Ronda Divisional 2026 son:

  • - Seahawks
  • - Rams
  • - 49ers
  • - Bears
  • - Broncos
  • - Patriots
  • - Bills
  • - Texans

Y los juegos se realizarán el sábado 17 y domingo 18 de enero. Sí, este fin de semana sabremos cuáles equipos logran avanzar a las Finales de Conferencia.

Fechas y horarios de los partidos de la Ronda Divisional de la NFL 2026

Ahora sí, estos son los juegos de la NFL del próximo fin de semana:

BUFFALO BILLS VS DENVER BRONCOS

Tenemos que decirlo: los Bills la tienen difícil pues el equipo de Colorado ha dominado la Conferencia Americana durante toda la temporada.

  • - Fecha: sábado 17 de enero
  • - Horario: Por confirmar (puede ser 15:30 o 19:00 horas de la CDMX)
  • - Lugar: Empower Field de Denver
  • - Dónde ver en México: Por confirmar
Foto de Bo Nix de espalda entrando al estadio de los Broncos y unas gradas completamente anaranjadas, como el color del equipo de Denver
Bills y Broncos se enfrentarán en la Ronda Divisional de la Conferencia Americana. (Foto: C. Morgan Engel/Getty Images)

NEW ENGLAND PATRIOTS VS HOUSTON TEXANS

Tras vencer a los Chargers, los Patriotas de Nueva Inglaterra buscan volver al Super Bowl luego de llevárselo a casa en 2019. Por su lado, el equipo de Texas fue el último en obtener su pase a la Ronda Divisional pues venció a los Steelers el lunes por la noche.

  • - Fecha: domingo 18 de enero
  • - Horario: Por confirmar
  • - Lugar: Gillette Stadium, en Massachusetts, casa de los Patriots
  • - Dónde ver en México: Por confirmar

SAN FRANCISCO 49ERS VS SEATTLE SEAHAWKS

Sí, los Seahawks son los favoritos para llevarse el título de la Conferencia Nacional, pero los 49ers de San Francisco son un rival bastante poderoso que fácilmente le da la vuelta al marcador.

  • - Fecha: sábado 17 de enero
  • - Horario: Por confirmar (puede ser 15:30 o 19:00 horas de la CDMX)
  • - Lugar: Lumen Field de Seattle
  • - Dónde ver en México: Por confirmar
Foto de McCaffrey y Puni de los 49ers celebrando un touchdown durante un partido de Wild Card de la NFL 2026
49ers y Seahawks protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Ronda Divisional NFL 2026. (Foto: Elsa/Getty Images)

LOS ÁNGELES RAMS VS CHICAGO BEARS

Una de las grandes sorpresas de la temporada 2026 de la NFL fueron, sin duda, los Osos de Chicago que buscan romper la sequía de más de 40 años y pisar el campo del Super Bowl. Ahora, se enfrentarán a unos poderosos Rams.

  • - Fecha: domingo 18 de enero
  • - Horario: Por confirmar (puede ser a las 14:00 o a las 17:30 horas de CDMX)
  • - Lugar: Soldier Field de Chicago
  • - Dónde ver en México: Por confirmar

Ahora sí, ¿listo para ver todos los partidos de la Ronda Divisional de la NFL 2026?

