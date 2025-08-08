Cuándo inicia la temporada regular 2025-2026 de la NFL

Si eres fanático del futbol americano, seguro estás emocionado porque, tras seis meses de descanso, por fin reinician las actividades de la liga y sus 31 equipos de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana.

La temporada regular de la NFL inicia este jueves 4 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 4 de enero de 2026.

El partido inaugural será entre los actuales campeones: Eagles de Philadelphia vs los Cowboys de Dallas, en el estadio Lincoln Financial Field a las 18:00 horas de la CDMX.

Fecha especiales de la NFL 2025-2026

Thanksgiving : se jugarán los tradicionales tres partidos el 27 de noviembre .

: se jugarán los tradicionales tres partidos el . Navidad: jornada completa el jueves 25 de diciembre.

Playoffs de la NFL 2025: rondas y fechas

Ronda de comodines : 10 al 12 de enero de 2026

: 10 al 12 de enero de 2026 Ronda divisional : 17 y 18 de enero de 2026

: 17 y 18 de enero de 2026 Campeonatos de Conferencia : 25 de enero de 2026

: 25 de enero de 2026 Pro Bowl: 1° de febrero de 2026

Cuándo se juega el Super Bowl LX

La NFL 2025-2026 concluirá el domingo 8 de febrero de 2026 con el Super Bowl LX, que se jugará en el Levi’s Stadium de California, en donde los campeones de ambas conferencias se enfrentarán.

¿En dónde ver los partidos de la NFL en vivo desde México?

En televisión abierta se transmitirán por Televisa; mientras que televisión de paga es por TUDN y ESPN.

Por streaming puedes verlos a través de ESPN/Disney+.

¿Cuáles son los partidos internacionales de la NFL 2025-2026?

Recuerda que este año el Estadio Azteca está en remodelación porque será uno de los recintos que recibirá al Mundial de Futbol de la FIFA 2026, por lo que no habrá NFL en México.

Los partidos internacionales serán:

SAO PAULO, BRASIL

Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs

Fecha: Viernes 5 de septiembre del 2025

Hora: 18:00 de CDMX.

Estadio: Arena Corinthians

BERLÍN, ALEMANIA

Indianapolis Colts vs Atlanta Falcons

Fecha: Domingo 9 de noviembre del 2025

Hora: 7:30 horas de CDMX.

Estadio: Olympiastadion

MADRID, ESPAÑA

Miami Dolphins vs Washington Commanders

Fecha: Domingo 16 de noviembre del 2025

Hora: 7:30 horas de CDMX

Estadio: Santiago Bernabéu

DUBLÍN, IRLANDA

Pittsburgh Steelers vs Minnesota Vikings

Fecha: Domingo 28 de septiembre del 2025

Hora: 7:30 horas de CDMX

Estadio: Croke Park

LONDRES, REINO UNIDO

Cleveland Browns vs Minnesota Vikings

Fecha: Domingo 5 de octubre del 2025

Hora: 7:30 horas de CDMX

Estadio: Tottenham Stadium

LONDRES, REINO UNIDO

New York Jets vs Denver Broncos

Fecha: Domingo 12 de octubre del 2025

Hora: 7:30 horas de CDMX

Estadio: Tottenham Stadium

LONDRES, REINO UNIDO