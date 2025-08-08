Por fin llegó el día: la temporada regular de la NFL 2025-2026 inicia hoy con el juego de Eagles vs Cowboys y no pararemos hasta febrero. Por eso, vale la pena checar el calendario de la campaña que abarcará 18 semanas de juegos intensos.
NFL Temporada 2025: calendario, fechas importantes y dónde ver los partidos
Cuándo inicia la temporada regular 2025-2026 de la NFL
Si eres fanático del futbol americano, seguro estás emocionado porque, tras seis meses de descanso, por fin reinician las actividades de la liga y sus 31 equipos de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana.
La temporada regular de la NFL inicia este jueves 4 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 4 de enero de 2026.
El partido inaugural será entre los actuales campeones: Eagles de Philadelphia vs los Cowboys de Dallas, en el estadio Lincoln Financial Field a las 18:00 horas de la CDMX.
Fecha especiales de la NFL 2025-2026
- Thanksgiving: se jugarán los tradicionales tres partidos el 27 de noviembre.
- Navidad: jornada completa el jueves 25 de diciembre.
Playoffs de la NFL 2025: rondas y fechas
- Ronda de comodines: 10 al 12 de enero de 2026
- Ronda divisional: 17 y 18 de enero de 2026
- Campeonatos de Conferencia: 25 de enero de 2026
- Pro Bowl: 1° de febrero de 2026
Cuándo se juega el Super Bowl LX
La NFL 2025-2026 concluirá el domingo 8 de febrero de 2026 con el Super Bowl LX, que se jugará en el Levi’s Stadium de California, en donde los campeones de ambas conferencias se enfrentarán.
¿En dónde ver los partidos de la NFL en vivo desde México?
En televisión abierta se transmitirán por Televisa; mientras que televisión de paga es por TUDN y ESPN.
Por streaming puedes verlos a través de ESPN/Disney+.
¿Cuáles son los partidos internacionales de la NFL 2025-2026?
Recuerda que este año el Estadio Azteca está en remodelación porque será uno de los recintos que recibirá al Mundial de Futbol de la FIFA 2026, por lo que no habrá NFL en México.
Los partidos internacionales serán:
SAO PAULO, BRASIL
- Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs
- Fecha: Viernes 5 de septiembre del 2025
- Hora: 18:00 de CDMX.
- Estadio: Arena Corinthians
BERLÍN, ALEMANIA
- Indianapolis Colts vs Atlanta Falcons
- Fecha: Domingo 9 de noviembre del 2025
- Hora: 7:30 horas de CDMX.
- Estadio: Olympiastadion
MADRID, ESPAÑA
- Miami Dolphins vs Washington Commanders
- Fecha: Domingo 16 de noviembre del 2025
- Hora: 7:30 horas de CDMX
- Estadio: Santiago Bernabéu
DUBLÍN, IRLANDA
- Pittsburgh Steelers vs Minnesota Vikings
- Fecha: Domingo 28 de septiembre del 2025
- Hora: 7:30 horas de CDMX
- Estadio: Croke Park
LONDRES, REINO UNIDO
- Cleveland Browns vs Minnesota Vikings
- Fecha: Domingo 5 de octubre del 2025
- Hora: 7:30 horas de CDMX
- Estadio: Tottenham Stadium
LONDRES, REINO UNIDO
- New York Jets vs Denver Broncos
- Fecha: Domingo 12 de octubre del 2025
- Hora: 7:30 horas de CDMX
- Estadio: Tottenham Stadium
LONDRES, REINO UNIDO
- Jacksonville Jaguars vs Los Ángeles Chargers
- Fecha: Domingo 19 de octubre del 2025
- Hora: 7:30 horas de CDMX
- Sede: Wembley Stadium