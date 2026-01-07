Con los juegos de la Ronda de Comodines 2026 inician, por fin, los playoffs de la NFL que nos darán seis partidos de eliminación directa. Como sabes, los equipos que terminaron entre segundo y séptimo lugar tanto de la Conferencia Americana (AFC) como de la Conferencia Nacional (NFC) deben enfrentarse para lograr llegar al Super Tazón.

Equipos clasificados a la Ronda de Comodines

De los 14 equipos que todavía están en la pelea por el Super Bowl LX, siete son de la AFC y los otros siete de la NFC. Así quedaron distribuidos:

Conferencia Americana:

Los Broncos de Denver quedaron en el primer puesto, así que hasta después de la ronda de comodines sabrán cuál es su siguiente rival. Los demás equipos son:



- Patriots, de Nueva Inglaterra

- Jaguars, de Jacksonville

- Steelers, de Pittsburgh

- Texans, de Houston

- Bills, de Buffalo

- Chargers, de Los Ángeles

Conferencia Nacional:

Por su parte, los Seattle Seahawks son el equipo que quedó en el primer puesto de la NFC. Los demás equipos son:



- Bears, de Chicago

- Eagles, de Philadelphia

- Panthers, de Carolina del Norte

- Rams, de Los Ángeles

- 49ers, de San Francisco

- Packers,d e Green Bay

Partidos y cruces de la Ronda de Comodines NFL

Los partidos quedaron de la siguiente manera:

Sábado 10 de enero

Panthers vs Rams

Bears vs Packers

Domingo 11 de enero

Jaguars vs Bills

Eagles vs 49ers

Patriots vs Chargers

Lunes 12 de enero

Steelers vs Texans

Como sabes, los playoffs de la NFL inician con la Ronda de Comodines, después se juega la fase de Ronda Divisional para pasar a las Finales de Conferencia.

Los Steelers es uno de los equipos que jugarán en los Playoffs de la NFL. (Foto: Nic Antaya/Getty Images)

Dónde y a qué hora ver los partidos de la NFL en vivo este fin de semana

De sábado a lunes se jugará la Ronda de Comodines y todos los partidos se podrán ver en vivo en México por distintas plataformas de streaming, además de televisión abierta y de paga.

Así podrás ver en vivo los cinco partidos, todos los horarios son de la CDMX:

SÁBADO 10 DE ENERO

15:30 horas - Panthers vs Rams - Canal 5 (televisión abierta)

19:00 horas - Bears vs Packers - Canal 5 (televisión abierta)

DOMINGO 11 DE ENERO

12:00 horas - Jaguars vs Bills - Disney Plus y Canal 5 (televisión abierta)

15:30 horas - Eagles vs 49ers - Canal 5 (televisión abierta)

19:00 horas - Patriots vs Chargers - Disney Plus y Canal 5 (televisión abierta)

LUNES 12 DE ENERO

19:15 horas - Steelers vs Texans - Disney Plus y Canal 5 (televisión abierta)

Calendario completo rumbo al Super Bowl LX

Como decíamos, la Ronda de Comodines es la primera parte de la recta final de la Temporada 2025-2026 de la NFL. Las fechas clave que todavía tenemos por delante son:

- Ronda de Comodines: 10 al 12 de enero de 2026

10 al 12 de enero de 2026 - Ronda Divisional: 17 y 18 de enero de 2026

17 y 18 de enero de 2026 - Campeonato de Conferencia: 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - Super Bowl LX: 8 de febrero de 2026.

El Super Bowl 2026 se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

