Deportes

Fin de semana de futbol americano: horarios y dónde ver la Ronda de Comodines de la NFL

Los Playoffs 2026 inician formalmente con la Ronda de Comodines que ya está definida. Aquí toda la información para que no te pierdas ningún partido.
mié 07 enero 2026 02:40 PM
Tennessee Titans v San Francisco 49ers - NFL 2025
Los 46ers de San Francisco jugarán en la Ronda de Comodines de la NFL 2026. Te decimos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos de este fin de semana. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images)

Estamos exactamente a un mes de que suceda el Super Bowl LX y aún faltan algunos partidos importantes que decidirán qué equipos se enfrentarán. Tras el final de la temporada regular de la NFL, ya tenemos la lista completa de los 14 equipos que todavía están en la pelea por el trofeo Vince Lombardi .

Con los juegos de la Ronda de Comodines 2026 inician, por fin, los playoffs de la NFL que nos darán seis partidos de eliminación directa. Como sabes, los equipos que terminaron entre segundo y séptimo lugar tanto de la Conferencia Americana (AFC) como de la Conferencia Nacional (NFC) deben enfrentarse para lograr llegar al Super Tazón.

Equipos clasificados a la Ronda de Comodines

De los 14 equipos que todavía están en la pelea por el Super Bowl LX, siete son de la AFC y los otros siete de la NFC. Así quedaron distribuidos:

Conferencia Americana:

Los Broncos de Denver quedaron en el primer puesto, así que hasta después de la ronda de comodines sabrán cuál es su siguiente rival. Los demás equipos son:

  • - Patriots, de Nueva Inglaterra
  • - Jaguars, de Jacksonville
  • - Steelers, de Pittsburgh
  • - Texans, de Houston
  • - Bills, de Buffalo
  • - Chargers, de Los Ángeles

Conferencia Nacional:

Por su parte, los Seattle Seahawks son el equipo que quedó en el primer puesto de la NFC. Los demás equipos son:

  • - Bears, de Chicago
  • - Eagles, de Philadelphia
  • - Panthers, de Carolina del Norte
  • - Rams, de Los Ángeles
  • - 49ers, de San Francisco
  • - Packers,d e Green Bay

Partidos y cruces de la Ronda de Comodines NFL

Los partidos quedaron de la siguiente manera:

Sábado 10 de enero
Panthers vs Rams
Bears vs Packers

Domingo 11 de enero
Jaguars vs Bills
Eagles vs 49ers
Patriots vs Chargers

Lunes 12 de enero
Steelers vs Texans

Como sabes, los playoffs de la NFL inician con la Ronda de Comodines, después se juega la fase de Ronda Divisional para pasar a las Finales de Conferencia.

Pittsburgh Steelers v Detroit Lions - NFL 2025
Los Steelers es uno de los equipos que jugarán en los Playoffs de la NFL. (Foto: Nic Antaya/Getty Images)

Dónde y a qué hora ver los partidos de la NFL en vivo este fin de semana

De sábado a lunes se jugará la Ronda de Comodines y todos los partidos se podrán ver en vivo en México por distintas plataformas de streaming, además de televisión abierta y de paga.

Así podrás ver en vivo los cinco partidos, todos los horarios son de la CDMX:

SÁBADO 10 DE ENERO

15:30 horas - Panthers vs Rams - Canal 5 (televisión abierta)
19:00 horas - Bears vs Packers - Canal 5 (televisión abierta)

DOMINGO 11 DE ENERO

12:00 horas - Jaguars vs Bills - Disney Plus y Canal 5 (televisión abierta)
15:30 horas - Eagles vs 49ers - Canal 5 (televisión abierta)
19:00 horas - Patriots vs Chargers - Disney Plus y Canal 5 (televisión abierta)

LUNES 12 DE ENERO

19:15 horas - Steelers vs Texans - Disney Plus y Canal 5 (televisión abierta)

Calendario completo rumbo al Super Bowl LX

Como decíamos, la Ronda de Comodines es la primera parte de la recta final de la Temporada 2025-2026 de la NFL. Las fechas clave que todavía tenemos por delante son:

  • - Ronda de Comodines: 10 al 12 de enero de 2026
  • - Ronda Divisional: 17 y 18 de enero de 2026
  • - Campeonato de Conferencia: 25 de enero de 2026
  • - Super Bowl LX: 8 de febrero de 2026.

El Super Bowl 2026 se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

