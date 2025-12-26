El 2026 será, sin duda alguna, uno de los años más importantes en el mundo del deporte, no solo por los campeonatos anuales en tenis, basquetbol o beisbol, sino porque en la Fórmula 1 llegan cambios importantes y el Mundial de Futbol se dividirá en tres países por primera vez en la historia.
Estos son los eventos deportivos que harán de 2026 un año histórico
Por supuesto, todo el año está lleno de competencias, por lo que es necesario tener a la mano un calendario 2026 de eventos deportivos para saber las fechas exactas de las carreras de F1, o de los Abiertos de Tenis, también de las vueltas ciclistas más espectaculares o los juegos de la MLB.
Calendario deportivo 2026 mes a mes
Nos dedicamos a rastrear algunas de las competiciones deportivas más esperadas de 2026 y aquí te las presentamos:
ENERO
- - 18 de enero al 1 de febrero: Abierto de Australia
- - 26 al 30: F1, Pruebas de pretemporada en Barcelona
FEBRERO
- - 3: Inicia la Concachampions
- - 6 al 22: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina
- - 7 al 8: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis
- - 8: NFL, Super Bowl en Santa Clara, California
- - 11 al 13: F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1
- - 13 al 15: NBA, All Star Game en Los Angeles, California
- - 18 al 20: F1, Pruebas de pretemporada en Baréin 2
- - 23 de febrero al 1 de marzo: Abierto de Acapulco
- - 26 al 28: F1, Pruebas de pretemporada en Baréin 1
MARZO
- - 6 al 17: Clásico Mundial de Béisbol (Estados Unidos., Japón y Puerto Rico)
- - 8: Fórmula 1 , inicio de temporada con el Gran Premio de Australia
- - 15: F1, Gran Premio de China
- - 25: MLB, Inicio de la temporada regular
- - 29: F1, Gran Premio de Japón
ABRIL
- - 5 al 12: Masters 1000 de Montecarlo
- - 7 al 9: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
- - 12: F1: Gran Premio de Baréin
- - 18: NBA: inicio de los playoffs
- - 19: F1, Gran Premio de Arabia Saudita
MAYO
- - 3: F1, Gran Premio de Miami
- - 9 al 29: Ciclismo masculino: Giro de Italia
- - 24: F1, Gran Premio de Canadá
- - 24 de mayo al 7 de junio: Roland Garros
- - 26 al 28: Final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana
- - 30: Final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
JUNIO
- - 4: NBA: inicio de las Finales
- - 7: F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)
- - Del 11 de junio al 19 de julio: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en México, Canadá y Estados Unidos
- - 13 y 14: 24 Horas de Le Mans
- - 14: F1, Gran Premio de Barcelona
- - 28: F1, Gran Premio de Austria
- - 29 de junio al 12 de julio: Wimbledon
JULIO
- - 4 al 26: Tour de Francia
- - 5: F1, Gran Premio de Gran Bretaña
- - 14: Juego de las Estrellas de la MLB
- - 19: F1, Gran Premio de Bélgica
- - 24 de julio al 8 de agosto: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo
- - 26: F1, Gran Premio de Hungría
- - 29: Juego de las Estrellas de la MLS
AGOSTO
- - 23: F1, Gran Premio de los Países Bajos
- - 30 al 13 de septiembre: Tenis US Open
SEPTIEMBRE
- - 6: F1, Gran Premio de Italia
- - 8: Inicio de la fase de liga de la Champions League
- - 13: F1, Gran Premio de España
- - Semana del 14 de septiembre: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis
- - 26: F1, Gran Premio de Azerbaiyán
OCTUBRE
- - Calendario sin revelar: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)
- - 11: Maratón de Chicago
- - 11: F1, Gran Premio de Singapur
- - 25: F1, Gran Premio de Estados Unidos
- - 29: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)
NOVIEMBRE
- - 1: F1, Gran Premio de México
- - 1: Maratón de Nueva York
- - 7: Final de la MLS
- - 8: F1, Gran Premio de Brasil
- - 15 al 22: Tenis: Finales ATP
- - 21: F1, Gran Premio de Las Vegas
- - Semana del 23 de noviembre: Fase final de la Copa Davis
- - 28: Final de la Copa Libertadores en Montevideo
- - 29: F1, Gran Premio de Catar
DICIEMBRE
- 6: F1, Gran Premio de Abu Dabi - FINAL
Top 3 eventos deportivos de 2026
Estos serán los momentos que marcan la agenda deportiva del próximo año:
1. Copa Mundial de la FIFA 2026
Junio y julio | México, Canadá y Estados Unidos
El evento deportivo más visto del planeta tendrá tres países anfitriones por primera vez en su historia y con nuevas reglas, por lo que se convertirá en un Mundial que redefinirá la experiencia futbolera.
2. Fórmula 1: temporada de cambios
Marzo a diciembre | Calendario mundial
La F1 inicia una nueva era técnica y deportiva con las reglas que entran en práctica y modificaciones a los monoplazas.
3. Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina
Febrero | Italia
La élite del deporte invernal se reúne en Europa. ¿Nuestras competencias más esperadas? Patinaje artístico y skiing.
Por supuesto existen muchísimos otros eventos importantes a lo largo del año, pero seleccionamos algunos de los más destacados para que tengas un calendario deportivo 2026 puntual y resumido.