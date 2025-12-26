Por supuesto, todo el año está lleno de competencias, por lo que es necesario tener a la mano un calendario 2026 de eventos deportivos para saber las fechas exactas de las carreras de F1, o de los Abiertos de Tenis, también de las vueltas ciclistas más espectaculares o los juegos de la MLB.

Calendario deportivo 2026 mes a mes

Nos dedicamos a rastrear algunas de las competiciones deportivas más esperadas de 2026 y aquí te las presentamos:

ENERO

- 18 de enero al 1 de febrero: Abierto de Australia

18 de enero al 1 de febrero: - 26 al 30: F1, Pruebas de pretemporada en Barcelona

FEBRERO

- 3: Inicia la Concachampions

- 6 al 22: Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

- 7 al 8: Primera ronda de clasificación de la Copa Davis

- 8: NFL, Super Bowl en Santa Clara, California

- 11 al 13: F1: Pruebas de pretemporada en Baréin 1

- 13 al 15: NBA, All Star Game en Los Angeles, California

- 18 al 20: F1, Pruebas de pretemporada en Baréin 2

- 23 de febrero al 1 de marzo: Abierto de Acapulco

- 26 al 28: F1, Pruebas de pretemporada en Baréin 1

MARZO

- 6 al 17: Clásico Mundial de Béisbol (Estados Unidos., Japón y Puerto Rico)

- 8: Fórmula 1 , inicio de temporada con el Gran Premio de Australia

- 15: F1, Gran Premio de China

- 25: MLB, Inicio de la temporada regular

- 29: F1, Gran Premio de Japón

ABRIL

- 5 al 12: Masters 1000 de Montecarlo

- 7 al 9: Inicio de las fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

- 12: F1: Gran Premio de Baréin

- 18: NBA: inicio de los playoffs

- 19: F1, Gran Premio de Arabia Saudita

MAYO

- 3: F1, Gran Premio de Miami

- 9 al 29: Ciclismo masculino: Giro de Italia

- 24: F1, Gran Premio de Canadá

- 24 de mayo al 7 de junio: Roland Garros

- 26 al 28: Final fases de grupo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

- 30: Final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

JUNIO

- 4: NBA: inicio de las Finales

- 7: F1: Gran Premio de Mónaco (+ F2, F3)

- Del 11 de junio al 19 de julio: Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en México, Canadá y Estados Unidos

- 13 y 14: 24 Horas de Le Mans

- 14: F1, Gran Premio de Barcelona

- 28: F1, Gran Premio de Austria

- 29 de junio al 12 de julio: Wimbledon

JULIO

- 4 al 26: Tour de Francia

- 5: F1, Gran Premio de Gran Bretaña

- 14: Juego de las Estrellas de la MLB

- 19: F1, Gran Premio de Bélgica

- 24 de julio al 8 de agosto: Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

- 26: F1, Gran Premio de Hungría

- 29: Juego de las Estrellas de la MLS

AGOSTO

- 23: F1, Gran Premio de los Países Bajos

- 30 al 13 de septiembre: Tenis US Open

SEPTIEMBRE

- 6: F1, Gran Premio de Italia

- 8: Inicio de la fase de liga de la Champions League

- 13: F1, Gran Premio de España

- Semana del 14 de septiembre: Segunda ronda de clasificación de la Copa Davis

- 26: F1, Gran Premio de Azerbaiyán

OCTUBRE

- Calendario sin revelar: Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB)

- 11: Maratón de Chicago

- 11: F1, Gran Premio de Singapur

- 25: F1, Gran Premio de Estados Unidos

- 29: Inicio de los playoffs de las Grandes Ligas (MLB)

NOVIEMBRE

- 1: F1, Gran Premio de México

- 1: Maratón de Nueva York

- 7: Final de la MLS

- 8: F1, Gran Premio de Brasil

- 15 al 22: Tenis: Finales ATP

- 21: F1, Gran Premio de Las Vegas

- Semana del 23 de noviembre: Fase final de la Copa Davis

- 28: Final de la Copa Libertadores en Montevideo

- 29: F1, Gran Premio de Catar

DICIEMBRE

6: F1, Gran Premio de Abu Dabi - FINAL

Top 3 eventos deportivos de 2026

Estos serán los momentos que marcan la agenda deportiva del próximo año:

1. Copa Mundial de la FIFA 2026

Junio y julio | México, Canadá y Estados Unidos

El evento deportivo más visto del planeta tendrá tres países anfitriones por primera vez en su historia y con nuevas reglas, por lo que se convertirá en un Mundial que redefinirá la experiencia futbolera.

2. Fórmula 1: temporada de cambios

Marzo a diciembre | Calendario mundial

La F1 inicia una nueva era técnica y deportiva con las reglas que entran en práctica y modificaciones a los monoplazas.

3. Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina

Febrero | Italia

La élite del deporte invernal se reúne en Europa. ¿Nuestras competencias más esperadas? Patinaje artístico y skiing.

Por supuesto existen muchísimos otros eventos importantes a lo largo del año, pero seleccionamos algunos de los más destacados para que tengas un calendario deportivo 2026 puntual y resumido.