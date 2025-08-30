Breitling lanza colección especial para cada uno de los 32 equipos de la NFL

No es la primera vez que Breitling y el futbol americano tienen un acercamiento, en 1990 la casa relojera colaboró con los Ravens de Baltimore con una edición limitada, sin embargo ahora toda la liga es partícipe de esta alianza lo que, en palabras de Renie Anderson, la vicepresidenta ejecutiva de la NFL, abre “nuevas posibilidades y genera valor para la NFL”.

“Nuestra intención es integrar el espíritu audaz de Breitling con el poder de nuestro deporte para conectar con los aficionados a través de productos significativos y duraderos, y de experiencias personalizadas relativas a algunos de los momentos más importantes de la liga”, dijo Anderson.

Cada equipo de la NFL tendrá su edición especial de Breitling 2026. (Foto: Cortesía)

El Chronomat Automatic GMT y la Endurance Pro son relojes especialmente diseñados para cada uno de los equipos de la liga.

Por su parte, el CEO de Breitling, Goerges Kern, asegura que esta colaboración es un momento decisivo para la casa relojera pues “la NFL une a la gente: familias, amigos, comunidades enteras. Se trata de los momentos que compartes y las tradiciones que construyes con el tiempo. Eso es lo que queríamos reflejar en estos relojes. Es algo que llevas con orgullo y que un día transmites, junto con tu amor por el deporte”.

Las activaciones de Breitling se realizarán en eventos clave de la NFL, como el Super Bowl LX, NFL Honors y otros momentos destacados de la temporada que está a punto de iniciar.

Edición especial Breitling de los 49ers de San Francisco, NFL. (Foto: Cortesía)

Además, presentará relojes personalizados para ganadores en los 2026 NFL Honors, que se entregan en la ceremonia anual. También estará presente en:

Sao Paulo, Brasil. El 5 de septiembre.

Dublín, Irlanda. El 28 de octubre.

Londres, Reino Unido. El 5, 12 y 19 de octubre.

Berlín, Alemania. El 9 de noviembre.

Madrid, España. El 16 de noviembre.

Esta alianza ofrecerá a los aficionados de la NFL de todo el mundo acceso a las dos colecciones. Cada uno de los 32 modelos de cada erie presenta los colores y logotipos oficiales de cada equipo.

Las colecciones se lanzarán durante la temporada 2026 de la NFL y estarán disponibles en todo el mundo en las boutiques Breitling, puntos de venta autorizados y en Breitling.com.