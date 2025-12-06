Tras el Sorteo de Grupos para el Mundial de Futbol 2026 , la FIFA realizó la distribución de los partidos entre los tres países sede. Serán 72 juegos en la fase de grupos que se jugarán del 11 al 27 de junio del próximo año en un total de 16 estadios diferentes.
Calendario de partidos del Mundial 2026: ¿qué selecciones jugarán en México?
En un evento en vivo desde Washington D.C., los representantes de la FIFA explicaron que esta madrugada un equipo se dedicó por completo a realizar el cruce de grupos de la Copa del Mundo para poder distribuir los partidos de manera estratégica entre México, Estados Unidos y Canadá.
Como recordarás, el partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de CDMX, entre la Selección Mexicana y Sudáfrica el 11 de junio. Sin embargo, aún no están claros el resto de los partidos que se distribuirán entre 16 sedes a lo largo de los tres países.
Mundial de Futbol 2026: Horarios y sedes del calendario
*Nota: Todos los horarios están en Horario del Este de Estados Unidos, que en verano para el centro de México se restan dos horas.
GRUPO A:
- - 11 DE JUNIO
- México vs Sudáfrica: 15:00 horas, Estadio Azteca, CDMX
- Corea del Sur vs Repechaje: 22:00 horas, Estadio Akron, Guadalajara
- - 18 DE JUNIO
- Repechaje vs Sudáfrica: 12:00 horas, Atlanta
- México vs Corea del Sur: 21:00 horas, Estadio Akron, Guadalajara
- - 24 DE JUNIO
- Repechaje vs México: 21:00 horas, Estadio Azteca, CDMX
- Sudáfrica vs Corea del Sur: 21:00 horas, Estadio BBV, Monterrey
GRUPO B:
- - 12 DE JUNIO
- Canadá vs Repechaje: 15:00 horas, Toronto
- 13 DE JUNIO
- Qatar vs Suiza: 14:00 horas, San Francisco Bay Area
- - 18 DE JUNIO
- Suiza vs Repechaje: 12:00 horas, Los Ángeles
- Canadá vs Qatar: 18:00 horas, Vancouver
- - 24 DE JUNIO
- Suiza vs Canadá: 15:00 horas, Vancouver
- Repechaje vs Qatar: 15:00 horas, Seattle
GRUPO C:
- - 13 DE JUNIO
- Brasil vs Marruecos: 18:00 horas, New Jersey
- Haití vs Escocia: 21:00 horas, Boston
- - 19 DE JUNIO
- Escocia vs Marruecos: 18:00 horas, Boston
- Brasil vs Haití: 21:00 horas, Philadelphia
- - 24 DE JUNIO
- Escocia vs Brasil: 18:00 horas, Vancouver
- Marruecos vs Haití: 18:00 horas, Seattle
GRUPO D:
- - 12 DE JUNIO
- EU vs Panamá: 21:00 horas, Los Ángeles
- - 13 DE JUNIO
- Australia vs Repechaje: 00:00 horas, Vancouver
- - 19 DE JUNIO
- Repechaje vs Panamá: 00:00 horas, San Francisco Bay Area
- EU vs Australia: 15:00 horas, Seattle
- - 25 DE JUNIO
- Repechaje vs EU: 22:00 horas, Los Ángeles
- Paraguay vs Australia: 22:00 horas, San Francisco Bay Area
GRUPO E:
- - 14 DE JUNIO
- Alemania vs Curazao: 12:00 horas, Houston
- Costa de Marfil vs Ecuador: 19:00 horas, Philadelphia
- - 20 DE JUNIO
- Alemania vs Costa de Marfil: 16:00 horas, Toronto
- Ecuador vs Curazao: 20:00 horas, Kansas City
- - 25 DE JUNIO
- Ecuador vs Alemania: 16:00 horas, New York New Jersey
- Curazao vs Costa de Marfil: 16:00 horas, Philadelphia
GRUPO F:
- - 14 DE JUNIO
- Países Bajos vs Japón: 16:00 horas, Dallas
- Repechaje vs Túnez: 22:00 horas, Monterrey
- - 20 DE JUNIO
- Países Bajos vs Repechaje: 13:00 horas, Houston
- Túnez vs Japón: 00:00 horas, Monterrey
- - 25 DE JUNIO
- Japón vs Repechaje: 19:00 horas, Dallas
- Túnez vs Países Bajos: 19:00 horas, Kansas City
GRUPO G:
- - 15 DE JUNIO
- República Islamica de Irán vs Nueva Zelanda: 21:00 horas, Los Ángeles
- Bélgica vs Egipto: 15:00 horas, Seattle
- - 21 DE JUNIO
- Bélgica vs República Islamica de Irán: 15:00 horas, Los Ángeles
- Nueva Zelanda vs Egipto: 21:00 horas, Vancouver
- - 26 DE JUNIO
- Egipto vs República Islamica de Irán: 19:00 horas, Seattle
- Nueva Zelanda vs Bélgica: 19:00 horas, Vancouver
GRUPO H:
- - 15 DE JUNIO
- España vs Cabo Verde: 12:00 horas, Atlanta
- Arabia Saudita vs Uruguay: 18:00 horas, Miami
- - 21 DE JUNIO
- España vs Arabia Saudita: 12:00 horas, Atlanta
- Uruguay vs Cabo Verde: 18:00 horas, Miami
- - 26 DE JUNIO
- Cabo Verde vs Arabia Saudita: 20:00 horas, Houston
- Uruguay vs España: 20:00 horas, Estadio Akron Guadalajara
GRUPO I:
- - 16 DE JUNIO
- Francia vs Senegal: 15:00 horas, New York New Jersey
- Repechaje vs Noruega: 18:00 horas, Boston
- - 22 DE JUNIO
- Francia vs Repechaje: 17:00 horas, Philadelphia
- Noruega vs Senegal: 20:00 horas, New York New Jersey
- - 26 DE JUNIO
- Noruega vs Francia: 15:00 horas, Boston
- Senegal vs Repechaje: 15:00 horas, Toronto
GRUPO J:
- - 16 DE JUNIO
- Argentina vs Argelia: 21:00 horas, Kansas City
- Austria vs Jordania: 00:00 horas, San Francisco Bay Area
- - 22 DE JUNIO
- Argentina vs Austria: 13:00 horas, Dallas
- Jordania vs Argelia: 23:00 horas, San Francisco Bay Area
- - 27 DE JUNIO
- Argelia vs Austria: 22:00 horas, Kansas City
- Jordania vs Argentina: 22:00 horas, Dallas
GRUPO K:
- - 17 DE JUNIO
- Portugal vs Repechaje: 13:00 horas, Houston
- Uzbekistán vs Colombia: 22:00 horas, Estadio Azteca, CDMX
- - 23 DE JUNIO
- Portugal vs Uzbekistán: 13:00 horas, Houston
- Colombia vs Repechaje: 22:00 horas, Estadio Akron, Guadalajara
- - 27 DE JUNIO
- Colombia vs Portugal: 19:30 horas, Miami
- Repechaje vs Uzbekistán: 19:30 horas, Atlanta
GRUPO L:
- - 17 DE JUNIO
- Inglaterra vs Croacia: 16:00 horas, Dallas
- Ghana vs Panamá: 19:00 horas, Toronto
- - 23 DE JUNIO
- Inglaterra vs Ghana: 16:00 horas, Boston
- Panamá vs Croacia: 19:00 horas, Toronto
- - 27 DE JUNIO
- Panamá vs Inglaterra: 17:00 horas, New York New Jersey
- Croacia vs Ghana: 17:00 horas, Philadelphia