Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Calendario de partidos del Mundial 2026: ¿qué selecciones jugarán en México?

La FIFA dio a conocer cómo queda el calendario de partidos de la Copa del Mundo. Conoce qué grupos y selecciones jugarán en México, tanto en CDMX, en Guadalajara y Monterrey.
sáb 06 diciembre 2025 11:29 AM
(Obligatorio)
La FIFA dio a conocer los horarios y sedes de los partidos en fase de grupos del Mundial de Futbol 2026. (Foto: Pool/Getty Images)

Tras el Sorteo de Grupos para el Mundial de Futbol 2026 , la FIFA realizó la distribución de los partidos entre los tres países sede. Serán 72 juegos en la fase de grupos que se jugarán del 11 al 27 de junio del próximo año en un total de 16 estadios diferentes.

Publicidad

En un evento en vivo desde Washington D.C., los representantes de la FIFA explicaron que esta madrugada un equipo se dedicó por completo a realizar el cruce de grupos de la Copa del Mundo para poder distribuir los partidos de manera estratégica entre México, Estados Unidos y Canadá.

Puedes leer:

President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
Deportes

Tenemos rivales: Así quedó el grupo de México para el Mundial de Futbol 2026

Como recordarás, el partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de CDMX, entre la Selección Mexicana y Sudáfrica el 11 de junio. Sin embargo, aún no están claros el resto de los partidos que se distribuirán entre 16 sedes a lo largo de los tres países.

Mundial de Futbol 2026: Horarios y sedes del calendario

*Nota: Todos los horarios están en Horario del Este de Estados Unidos, que en verano para el centro de México se restan dos horas.

GRUPO A:

  • - 11 DE JUNIO

- México vs Sudáfrica: 15:00 horas, Estadio Azteca, CDMX
- Corea del Sur vs Repechaje: 22:00 horas, Estadio Akron, Guadalajara

  • - 18 DE JUNIO

- Repechaje vs Sudáfrica: 12:00 horas, Atlanta
- México vs Corea del Sur: 21:00 horas, Estadio Akron, Guadalajara

  • - 24 DE JUNIO

- Repechaje vs México: 21:00 horas, Estadio Azteca, CDMX
- Sudáfrica vs Corea del Sur: 21:00 horas, Estadio BBV, Monterrey

Puedes leer:

mundial 2026 estadios en mexico
Deportes

Estos son los estadios en México que recibirán a la Copa del Mundo 2026

GRUPO B:

  • - 12 DE JUNIO

- Canadá vs Repechaje: 15:00 horas, Toronto

- 13 DE JUNIO
- Qatar vs Suiza: 14:00 horas, San Francisco Bay Area

  • - 18 DE JUNIO

- Suiza vs Repechaje: 12:00 horas, Los Ángeles
- Canadá vs Qatar: 18:00 horas, Vancouver

  • - 24 DE JUNIO

- Suiza vs Canadá: 15:00 horas, Vancouver
- Repechaje vs Qatar: 15:00 horas, Seattle

Mira:

mexico-eu-y-canada-alianza-abusos-de-precios-mundial-2026
Economía

México, EU y Canadá se alían para evitar abusos de precios en el Mundial 2026

GRUPO C:

  • - 13 DE JUNIO

- Brasil vs Marruecos: 18:00 horas, New Jersey
- Haití vs Escocia: 21:00 horas, Boston

  • - 19 DE JUNIO

- Escocia vs Marruecos: 18:00 horas, Boston
- Brasil vs Haití: 21:00 horas, Philadelphia

  • - 24 DE JUNIO

- Escocia vs Brasil: 18:00 horas, Vancouver
- Marruecos vs Haití: 18:00 horas, Seattle

Más del Mundial:

video Política

El Azteca, el único estadio en el mundo sede de tres Mundiales

GRUPO D:

  • - 12 DE JUNIO

- EU vs Panamá: 21:00 horas, Los Ángeles

  • - 13 DE JUNIO

- Australia vs Repechaje: 00:00 horas, Vancouver

  • - 19 DE JUNIO

- Repechaje vs Panamá: 00:00 horas, San Francisco Bay Area
- EU vs Australia: 15:00 horas, Seattle

  • - 25 DE JUNIO

- Repechaje vs EU: 22:00 horas, Los Ángeles
- Paraguay vs Australia: 22:00 horas, San Francisco Bay Area

Lee:

La nube será la verdadera sede del Mundial 2026, una prueba de estrés tecnológico sin precedentes
Tecnología

La nube será la verdadera sede del Mundial 2026

GRUPO E:

  • - 14 DE JUNIO

- Alemania vs Curazao: 12:00 horas, Houston
- Costa de Marfil vs Ecuador: 19:00 horas, Philadelphia

  • - 20 DE JUNIO

- Alemania vs Costa de Marfil: 16:00 horas, Toronto
- Ecuador vs Curazao: 20:00 horas, Kansas City

  • - 25 DE JUNIO

- Ecuador vs Alemania: 16:00 horas, New York New Jersey
- Curazao vs Costa de Marfil: 16:00 horas, Philadelphia

Mira:

Deportes

Maple, Zayu y Clutch: conoce a las mascotas oficiales del Mundial 2026

GRUPO F:

  • - 14 DE JUNIO

- Países Bajos vs Japón: 16:00 horas, Dallas
- Repechaje vs Túnez: 22:00 horas, Monterrey

  • - 20 DE JUNIO

- Países Bajos vs Repechaje: 13:00 horas, Houston
- Túnez vs Japón: 00:00 horas, Monterrey

  • - 25 DE JUNIO

- Japón vs Repechaje: 19:00 horas, Dallas
- Túnez vs Países Bajos: 19:00 horas, Kansas City

Más del Mundial:

estadios-mundial-2026.jpg
Tendencias

Los estadios Azteca, Akron y BBVA: ¿cuál tiene la mayor infraestructura para el Mundial?

GRUPO G:

  • - 15 DE JUNIO

- República Islamica de Irán vs Nueva Zelanda: 21:00 horas, Los Ángeles
- Bélgica vs Egipto: 15:00 horas, Seattle

  • - 21 DE JUNIO

- Bélgica vs República Islamica de Irán: 15:00 horas, Los Ángeles
- Nueva Zelanda vs Egipto: 21:00 horas, Vancouver

  • - 26 DE JUNIO

- Egipto vs República Islamica de Irán: 19:00 horas, Seattle
- Nueva Zelanda vs Bélgica: 19:00 horas, Vancouver

Te interesa:

Estadio Nacional Independence Park, Kingston, Jamaica - 18 de noviembre de 2025 Los fanáticos de Curazao y Jamaica en las gradas antes del partido
Internacional

Estos países debutarán en un Mundial, ¿cómo va su marcador en desarrollo?

GRUPO H:

  • - 15 DE JUNIO

- España vs Cabo Verde: 12:00 horas, Atlanta
- Arabia Saudita vs Uruguay: 18:00 horas, Miami

  • - 21 DE JUNIO

- España vs Arabia Saudita: 12:00 horas, Atlanta
- Uruguay vs Cabo Verde: 18:00 horas, Miami

  • - 26 DE JUNIO

- Cabo Verde vs Arabia Saudita: 20:00 horas, Houston
- Uruguay vs España: 20:00 horas, Estadio Akron Guadalajara

Mira:

poster mundial 2026
Deportes

Cómo son y qué significan los pósters de las ciudades mexicanas sede del Mundial

GRUPO I:

  • - 16 DE JUNIO

- Francia vs Senegal: 15:00 horas, New York New Jersey
- Repechaje vs Noruega: 18:00 horas, Boston

  • - 22 DE JUNIO

- Francia vs Repechaje: 17:00 horas, Philadelphia
- Noruega vs Senegal: 20:00 horas, New York New Jersey

  • - 26 DE JUNIO

- Noruega vs Francia: 15:00 horas, Boston
- Senegal vs Repechaje: 15:00 horas, Toronto

Más:

La nube será la verdadera sede del Mundial 2026, una prueba de estrés tecnológico sin precedentes
Tecnología

La nube será la verdadera sede del Mundial 2026

GRUPO J:

  • - 16 DE JUNIO

- Argentina vs Argelia: 21:00 horas, Kansas City
- Austria vs Jordania: 00:00 horas, San Francisco Bay Area

  • - 22 DE JUNIO

- Argentina vs Austria: 13:00 horas, Dallas
- Jordania vs Argelia: 23:00 horas, San Francisco Bay Area

  • - 27 DE JUNIO

- Argelia vs Austria: 22:00 horas, Kansas City
- Jordania vs Argentina: 22:00 horas, Dallas

La despedida:

cristiano ronaldo ultimo mundial 2026
Deportes

Un Mundial de despedida: Cristiano Ronaldo dice que la Copa del Mundo 2026 será la última para él

GRUPO K:

  • - 17 DE JUNIO

- Portugal vs Repechaje: 13:00 horas, Houston
- Uzbekistán vs Colombia: 22:00 horas, Estadio Azteca, CDMX

  • - 23 DE JUNIO

- Portugal vs Uzbekistán: 13:00 horas, Houston
- Colombia vs Repechaje: 22:00 horas, Estadio Akron, Guadalajara

  • - 27 DE JUNIO

- Colombia vs Portugal: 19:30 horas, Miami
- Repechaje vs Uzbekistán: 19:30 horas, Atlanta

Más:

Foto de Javier Chicharito Hernández durante un partido América-Chivas el 13 de septiembre de 2025, viste chamarra roja y tiene una expresión de tristeza.
Deportes

La razón por la que la FIFA vetó a ‘Chicharito’ como embajador del Mundial 2026

GRUPO L:

  • - 17 DE JUNIO

- Inglaterra vs Croacia: 16:00 horas, Dallas
- Ghana vs Panamá: 19:00 horas, Toronto

  • - 23 DE JUNIO

- Inglaterra vs Ghana: 16:00 horas, Boston
- Panamá vs Croacia: 19:00 horas, Toronto

  • - 27 DE JUNIO

- Panamá vs Inglaterra: 17:00 horas, New York New Jersey
- Croacia vs Ghana: 17:00 horas, Philadelphia

Publicidad

Tags

Copa Mundial Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad